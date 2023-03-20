دراسة تكشف أثر حمية البحر الأبيض المتوسط على النساء!

توصلت دراسة إلى أن اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط يمكن أن يقلل من فرصة وفاة المرأة المبكرة بنحو الربع.

وفي الدراسة التي أجريت على أكثر من 700.000 امرأة، يقلل النظام الغذائي الشهير من فرص وفاة المرأة لأي سبب بنسبة 23%. كما سلط باحثون أستراليون الضوء على انخفاضات مماثلة في الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والسكتة الدماغية.

ويأتي هذا النظام غنيا بالحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والبقوليات والمكسرات والأسماك وزيت الزيتون - وقد تمت الإشادة بهذا النظام الغذائي في السنوات الأخيرة لما له من آثار في تقوية الدماغ وتقوية القلب.

ووجدت دراسة أجريت الأسبوع الماضي فقط أنه يمكن أن يقلل من خطر إصابة الشخص بالخرف.

ووصف الخبراء حمية البحر الأبيض المتوسط بأنها "المعيار الذهبي". حتى أن البعض أعلن أنها شكل من أشكال الطب الوقائي.

وظهرت على رادار الأطباء الأمريكيين في الخمسينيات من القرن الماضي، عندما بدأت تظهر تقارير عن انخفاض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض الزهايمر ومرض السمع.

واكتشف المزيد من الاستكشاف أن النظم الغذائية النموذجية للناس في المنطقة كانت تلعب دورا في صحتهم الجيدة.

وفي ذلك الوقت، استمرت مجموعة متزايدة من الأبحاث في تأكيد فوائد النظام الغذائي الغني بالخضروات والدهون الصحية.

ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان أحد الجنسين قد يستفيد من النظام الغذائي أكثر من الآخر لم يتم استكشافها كثيرا.

وبالنسبة لأبحاثهم المنشورة في مجلة القلب، قام فريق من جامعة سيدني بدمج بيانات من 16 دراسة نُشرت بين عامي 2003 و2021.

وتضمنت الدراسات، التي أجريت بشكل رئيسي من الولايات المتحدة وأوروبا، بيانات من مئات الآلاف من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 عاما وما فوق.

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وتمت مراقبة صحة القلب والأوعية الدموية لديهن لمدة 12.5 سنة في المتوسط.

ووجد الباحثون أن الالتزام بحمية البحر الأبيض المتوسط يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 24%.

كما خفضت احتمالية الوفاة لأي سبب بنسبة 23%. وكان خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية أقل بنسبة 25% وكن أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية.

ومع ذلك، فإن سبب فائدة هذا النظام الغذائي بشكل خاص للنساء غير معروف.

وقالت معدة الدراسة، الدكتورة سارة زمان: "لا تزال الآليات التي تشرح التأثير النوعي لحمية البحر الأبيض المتوسط على أمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة غير واضحة. ويمكن لعوامل الخطر القلبية الوعائية الخاصة بالنساء، بما في ذلك انقطاع الطمث المبكر وتسمم الحمل وسكري الحمل، أو عوامل الخطر الغالبة على الإناث، مثل الذئبة الجهازية، أن تزيد بشكل مستقل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ومن الممكن أن التدابير الوقائية، مثل النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، التي تستهدف عوامل خطر الالتهاب وأمراض القلب والأوعية الدموية، تفرض تأثيرات مختلفة على النساء مقارنة بالرجال".

وتتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في أكثر من ثلث وفيات النساء حول العالم.

ومع ذلك، فإن العديد من التجارب والبحوث السريرية تشمل عددا قليلا نسبيا من النساء ولا يتم الإبلاغ عن النتائج حسب الجنس في كثير من الأحيان. والمبادئ التوجيهية الحالية حول أفضل السبل لخفض أمراض القلب والأوعية الدموية لا تفرق أيضا حسب الجنس.

وتدعو هذه الدراسة الأخيرة إلى مزيد من البحث الخاص بالجنس للمساعدة في توجيه الممارسة السريرية في صحة القلب.

المصدر: ديلي ميل