ستة أسباب تجعلك تكافح من أجل فقدان الدهون الحشوية!

تعرف الدهون الحشوية بأنها نوع معين من الدهون المخزنة في أعماق البطن، وهي ضرورية لحماية وعزل الأعضاء الحيوية.

ومع ذلك، فإن وجود فائض منها يرتبط بعدد من المشاكل الصحية الخطيرة، مثل مرض السكري وأمراض القلب وحتى بعض أنواع السرطان.

وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب تراكم الدهون الحشوية.

وحتى عند إجراء التغييرات اللازمة على ما تأكله ومدى نشاطك، فقد لا ترى انخفاض دهون البطن الذي تريده.

وتحدث أحد الممارسين العامين مع موقع "إكسبريس" عن ستة عوامل يمكن أن تعيق فقدان الوزن.

انخفاض جودة النوم

قال الدكتور سمير سانغفي، رئيس التكنولوجيا السريرية في LloydsPharmacy Online Doctor: "الحرمان من النوم له عواقب عديدة. أحد هذه العوامل هو زيادة الوزن. عندما لا نستطيع النوم، تفرز أجسامنا الكورتيزول - "هرمون التوتر" الذي يمكن أن يحفز أجسامنا على تخزين احتياطيات الدهون. ليس هذا فقط، عندما نكون مرهقين أو محرومين من النوم، فإننا نحتاج إلى الطاقة من الطعام كبديل لذلك قد نجد أنفسنا نتناول وجبات خفيفة ونأكل أكثر. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت مستيقظا وفي المطبخ، فهناك احتمال كبير أنك تتناول وجبة خفيفة".

الشعور بالتوتر أو القلق أو الاكتئاب

أوضح سانغفي: "سمعنا جميعا عن الأكل "المريح" وهناك تفسير علمي وراء ذلك".

اكتشف العلماء صلة محتملة بين الكربوهيدرات والسيروتونين، وهو الهرمون الذي يساعد في تنظيم مزاجنا. لا شعوريا، عندما نتناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، فإننا نحاول تحسين مزاجنا. ولكن، بالطبع، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الكربوهيدرات إلى زيادة الوزن.

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علاوة على ذلك، عندما نشعر بالتوتر، تفرز أجسامنا الكورتيزول - وهو منبه كبير للشهية. لذلك، قد نجد أنفسنا نشعر بالجوع بشكل متزايد خلال فترات التوتر.

بالإضافة إلى التأثير الجسدي، هناك عدد من الأعراض العقلية المرتبطة بالتوتر أيضا. مثل القلق والتهيج والاكتئاب والتي يمكن أن تؤدي جميعها إلى تغييرات غير صحية في نمط الحياة مثل تناول المزيد من الوجبات السريعة وشرب المزيد من الكحول وتخطي الوجبات والسهر. في النهاية، كل هذه عادات يمكن أن تعيق فقدان الوزن.

تخطي وجبات أو حمية "اليويو"

حذر سانغفي قائلا: "هناك الأنظمة الغذائية القاسية المعروفة أيضا باسم حمية اليويو. وعلى الرغم من شعبيتها، إلا أنها نادرا ما تؤدي إلى فقدان الوزن. في الواقع، من المحتمل أن تنتهي بزيادة الوزن على المدى الطويل. وتخطي الوجبات أو تناول الحد الأدنى من الطعام يضع أجسامنا في "وضع الدفاع عن النفس"، ما يؤدي إلى تباطؤ عملية التمثيل الغذائي. وعندما تعود في النهاية إلى تناول الطعام بشكل طبيعي، فإن حرق الطعام يستغرق وقتا أطول. أيضا، أنت تفقد العناصر الغذائية الأساسية، فقد يؤدي ذلك إلى شعورك بانخفاض الطاقة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكر. إنه منحدر زلق - حتى لو نجحت الحمية القاسية بشكل مؤقت، فهي غير صحية للغاية".

مشاكل الغدة الدرقية

قال سانغفي: "شيء آخر يجب مراعاته هو مشاكل الغدة الدرقية. إذا كنت تعاني من خمول في الغدة الدرقية، فقد تعاني من التعب والاكتئاب وزيادة الوزن. قصور الغدة الدرقية هو الحالة التي لا تنتج فيها الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات اللازمة لتنظيم التمثيل الغذائي في الجسم. إذا كانت الغدة الدرقية لا تعمل بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك غالبا إلى زيادة الوزن غير المرغوب فيها. ويمكن أن يتأثر كل من الرجال والنساء بقصور الغدة الدرقية وعادة ما يتم علاجه عن طريق تناول أقراص هرمون الغدة الدرقية البديلة التي تسمى ليفوثيروكسين".

عدم شرب كمية كافية من الماء

أضاف الدكتور سانغفي: "عدم شرب كمية كافية من الماء يضر بصحتنا بشكل عام، لكن قلة من الناس يدركون أنه يمكن أن يؤدي أيضا إلى زيادة الوزن. إن شرب الماء يزيد من وظيفة التمثيل الغذائي لدينا، والطاقة، ويقلل من الجوع، لذلك هناك علاقة قوية بين شرب كمية كافية من الماء وفقدان الوزن فعليا. وإذا كنا نشعر بالجفاف، فهناك إشارة خلل في أدمغتنا والتي يمكن أن ترسل إشارات الجوع بدلا من العطش. وهذا يعني أننا نميل إلى تناول المزيد عندما نشعر بالجفاف لتعويض الشعور بالعطش. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تعاني من الجفاف، فستشعر بانخفاض الطاقة والتعب مما قد يشجع على تناول الوجبات الخفيفة".

اكتساب العضلات

قال سانغفي: "إذا كنت تمارس الرياضة بانتظام، وتتناول نظاما غذائيا متوازنا يتضمن أطعمة غنية بالبروتين، ولكن لا يبدو أن وزنك على الميزان ينخفض، فقد تكتسب بالفعل وزنا عضليا. وقد تلاحظ أن جسمك أصبح أكثر قوة وقوة. وقد تشعر بمزيد من الثقة في مظهرك على الرغم مما يظهره الميزان. الشيء المهم الذي يجب تذكره هو أن من الجيد أن تفقد الوزن طالما أنك تفعل ذلك بشكل صحي قدر الإمكان".

المصدر: إكسبريس