منظمة الصحة العالمية تعلن عن عدد الإصابات بجدري القردة منذ العام الماضي

نشرت منظمة الصحة العالمية مؤخرا تقارير جديدة تشير إلى عدد الأشخاص الذين أصابتهم عدوى جدري القردة منذ العام الماضي، وعدد الذين فارقوا الحياة بسبب العدوى.

وجاء في تقرير نشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة مؤخرا "في الفترة ما بين 1 يناير 2022 و13 فبراير 2023 تم الإبلاغ عن 85860 حالة مؤكدة مخبريا للإصابات بجدري القردة، وتم تسجيل 93 حالة وفاة بسبب هذا المرض في 110 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم".

ومنذ 1 يناير 2022 تم الإبلاغ عن حالتي إصابة بجدري القردة في روسيا فقط، وفقا لخريطة انتشار المرض التي نشرتها منظمة الصحة العالمية، وفي المقابل تم توثيق قرابة 30000 إصابة في الولايات المتحدة، والتي اعتبرت من أكثر البلدان تضررا من العدوى.

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وفي وقت سابق خلصت لجنة منظمة الصحة العالمية المعنية بطوارئ جدري القردة إلى أن "أن تفشي هذا المرض لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عالمية"، ونوه رئيس المنظمة إلى أن المنظمة "تواصل حث جميع البلدان على إبقاء مرض جدري القردة تحت المراقبة".

وجدري القردة هو عدوى فيروسية يمكن أن تنتقل بين البشر، وعادة ما تكون مضاعفاتها خفيفة، ويتعافى معظم الناس منها خلال أسابيع، لكنها قد تتسبب بمضاعفات خطيرة لدى البعض.

وتشمل الأعراض الأولية لهذا المرض الحمى والصداع وآلام العضلات وألاما في الظهر، وتضخّم الغدد اللمفاوية، والقشعريرة والإرهاق، وقد تتطور الأعراض لظهور طفح جلدي يبدأ بالظهور بمنطقة الوجه ثم ينتشر في أجزاء أخرى من الجسم.

المصدر: نوفوستي+وكالات روسية