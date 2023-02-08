الخبراء يجدون سببا آخر يجعل شرب القهوة مفيدا لك!

وجد باحثون أن عشاق القهوة يميلون إلى انخفاض ضغط الدم لديهم، وتكون قلوبهم أكثر صحة.

وزعموا أنه يمكن تحقيق الفوائد من خلال شرب كوب واحد فقط كل صباح. ووصف الخبراء الإيطاليون الآثار الإيجابية للقهوة بأنها "واضحة للغاية".

وتضيف النتائج، من دراسة أجريت على أكثر من 1500 شخص، إلى مجموعة الأدلة المتزايدة التي تسلط الضوء على الفوائد الصحية للمشروب. وربطته بعض الأبحاث بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وفشل القلب والسكتات الدماغية، بينما أفادت دراسات أخرى أنه يطيل العمر.

لكن بعض المسعفين ظلوا منقسمين، محذرين من أن تناول كميات كبيرة من القهوة - المليئة بالكافيين - يمكن أن تلحق الضرر بالقلب.

وتقول NHS البريطانية إن تناول أكثر من أربعة أكواب في اليوم يمكن أن يزيد من ضغط الدم.

ومع ذلك، وجدت الدراسة الجديدة، في مجلة Nutrients، أن الأشخاص الذين يستهلكون هذه الكمية لديهم ضغط دم أقل من الذين لا يشربون.

وشملت دراسة جامعة بولونيا والمستشفى الجامعي في بولونيا 720 رجلا و783 امرأة.

وقارن الخبراء مستويات ضغط الدم بعادات تناول القهوة لدى المتطوعين. ومن بين المشاركين، لم يشرب 220 (14.6٪) القهوة، وشرب 406 (27٪) كوبا واحدا يوميا، بينما تناول 726 فنجانين من القهوة يوميا.

وشرب حوالي 99 متطوعا ثلاثة أكواب، بينما تناول 52 متطوعا أكثر من ذلك يوميا.

وتم توزيع المدخنين النشطين بالتساوي بين المجموعات الفرعية، ما سمح للخبراء باستبعاد هذا التفسير المحتمل.

ووجد الباحثون أن ضغط الدم الانقباضي (SBP) - الرقم الأعلى - "يميل إلى الانخفاض'' مع زيادة عدد الأكواب المستهلكة.

وسجل أولئك الذين شربوا كوبا واحدا في اليوم معامل ضغط أقل بمقدار 1 ملم زئبقي في المتوسط من أولئك الذين لا يشربون القهوة، في حين أن الأشخاص الذين تناولوا كوبين شهدوا ضغطا أقل من 5.2 ملم زئبقي.

وأفاد العلماء أيضا أن الأشخاص الذين شربوا ثلاثة أكواب سجلوا انخفاضا متوسطا في SBP قدره 5 ملم زئبق.

وبشكل عام، أولئك الذين تناولوا أكثر من ثلاثة أكواب رأوا متوسط SBP أصغر بمقدار 9.7 ملم زئبقي، مقارنة بمن لا يشربون القهوة.

ويبلغ ضغط الدم الانقباضي المثالي، الذي يشير إلى مقدار الضغط الذي يمارسه دمك على جدران الشرايين عندما ينبض القلب، ما بين 90 إلى 120 ملم زئبقي، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

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ولوحظ انخفاض مماثل في الأنواع الثلاثة الأخرى لضغط الدم التي تمت دراستها.

وسجل الأشخاص الذين شربوا أكثر من ثلاثة أكواب في اليوم انخفاضا قدره 6.9 ملم زئبق في ضغط النبض، و9.5 ملم زئبقي في ضغط الدم الأبهري و6.9 ملم زئبقي في ضغط نبض الأبهر، مقارنة بمن لا يشربون القهوة.

ويمكن أن يقلل خفض ضغط الدم بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك السكتات الدماغية والنوبات القلبية ويساعد في الحفاظ على القلب والأوعية الدموية في حالة جيدة.

وقال أريجو سيسيرو، أحد الباحثين: "النتائج واضحة للغاية. كان ضغط الدم المحيطي أقل بشكل ملحوظ لدى الأفراد الذين يستهلكون كوبا إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميا مقارنة بمن لا يشربون القهوة. نعلم أن الكافيين يمكن أن يرفع ضغط الدم، ولكن يبدو أن المكونات النشطة بيولوجيا الأخرى في القهوة توازن هذا التأثير بنتيجة نهائية إيجابية على مستويات ضغط الدم".

وأقر الباحثون بأن استهلاك القهوة تم الإبلاغ عنه ذاتيا من قبل المتطوعين، لذلك ربما لم يتم الإبلاغ عنه بشكل كاف، ما يحد من النتائج.

وتم تقييمه أيضا دون تفصيل طريقة التحميص المستخدمة أو طرق التحضير أو ما إذا تم تناولها كما هي أو مع الحليب أو القشدة.

ولاحظ الباحثون أيضا أن أولئك الذين شربوا أكثر من ثلاثة أكواب في اليوم تم تجميعهم معا "لمقارنة مجموعات أكثر توازنا من الأشخاص" لأنها كانت فئة أصغر نسبيا.

ونادرا ما يكون لارتفاع ضغط الدم أي أعراض - ومن هنا جاء لقب "القاتل الصامت". والطريقة الوحيدة للتشخيص هي قياس ضغط الدم.

وتقول الوكالة الأوروبية لسلامة الغذاء إن تناول 400 مغم من الكافيين يوميا - أي ما يعادل أربعة أكواب من القهوة - جيد بالنسبة لمعظم البالغين.

لكن الحساسية الفردية للكافيين تختلف. ويمكن لبعض الناس تحمل ستة أكواب أو أكثر في اليوم بشكل جيد للغاية، ويشعر البعض الآخر بالتوتر بعد تناول كوب أو اثنين.

المصدر: ديلي ميل