طبيب سعودي يبتكر تقنية جديدة لعلاج التعظم المبكر للجمجمة لدى الأطفال

ابتكر مدير المركز الوطني للعلوم العصبية في "مدينة الملك فهد الطبية" فهد العتيبي، تقنية جراحية جديدة لتصحيح التعظم المبكر للجمجمة لدى الأطفال عبر تقنية المنظار ودون استخدام الخوذة.

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن العتيبي أن الابتكار، الذي سُجل في دراسة علمية ونشرته مجلة علمية محكمة، "بمثابة طريق جراحي يمكن الجراح من الوصول إلى هدفه مباشرة دون التأثير على المريض".

وأشار إلى أن الطريقة السابقة كانت تُجرى عن طريق فتح الرأس، وبعد ذلك جاءت الخطوة الثانية وهي عن طريق المنظار، وكانت محدودة التدخل ويحتاج المريض فيها إلى خوذة معينة يقوم بوضعها على رأسه مدة 9 أشهر، وكانت نتائج تلك الطريقة مشابهة للعملية المفتوحة، إلا أنها تحمل مضاعفات كثيرة منها عدم الراحة والتقرحات الجلدية بالنسبة للخوذة.

ولفت العتيبي إلى أن التقنية الجديدة حققت نتائج أفضل لدى المرضى بخلاف العملية التقليدية، إذ تتم عن طريق فتحات صغيرة وجرحين لا يتعدى كل منهما 3 سم، ودون الحاجة إلى استخدام الخوذة، كما تخضع تلك التقنية لمقاييس معينة كمحيط الجمجمة وشكل الرأس.

وأشار إلى أن متابعة المرضى الذين أُجريت لهم العملية بالتقنية الجراحية الجديدة، أظهرت تحسنا في الحالة الصحية بشكل أفضل، وسرعة في التعافي.

المصدر: صحيفة "الرياض" السعودية