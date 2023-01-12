الأسوأ منذ عقود.. الكوليرا تودي بحياة 750 شخصا في مالاوي

أعلنت وزيرة الصحة في مالاوي، خومبيز كانودودو شيبوندان أن 750 شخصا لقوا حتفهم في أسوأ موجة تفشٍّ لوباء الكوليرا تشهدها البلاد منذ عقدين من الزمن.

وأعلنت هذه الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، بتعداد سكان يبلغ قرابة 20 مليون نسمة، عن تفشي الوباء للمرة الأولى في مارس من العام الماضي.

وأصدرت وزيرة الصحة يوم الخميس، تعليماتها بإغلاق العديد من الشركات التي تفتقر للمياه الصالحة للشرب والمراحيض ومرافق التخلص من النفايات، كما أعلنت عن فرض قيود على بيع الطعام الجاهز.

وقالت تشيبوندا في بيان ”نواصل تسجيل عدد متزايد من الحالات في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من المؤشرات حول تراجع انتقال العدوى والوفيات في مناطق قليلة”، وطالبت المواطنين بالالتزام بإجراءات النظافة العامة والشخصية.

وأعلنت تشيبوندا الأربعاء عن وفاة 17 مصابا ”خلال الـ 24 ساعة الماضية” من بين 589 حالة إصابة جديدة بالمرض الذي ينتقل عبر المياه الملوثة، مشيرة إلى أن البلاد سجلت 22759 حالة إصابة منذ بداية تفشي المرض في مارس من العام الماضي.

وتشير الإحصاءات إلى تسجيل 15 حالة وفاة يوميا خلال الأيام الأخيرة، وتسجيل 155 حالة وفاة خلال الأيام العشرة الماضية، فيما تم نقل ما يقرب من 1000 حالة إلى المستشفى حتى الأربعاء.

وقال مدير المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أحمد أوجويل أوما، يوم الخميس، إن 14 دولة أفريقية أبلغت عن تسجيل حالات كوليرا.

وأشار أوما لتسجيل 393 حالة وفاة من بين قرابة 4000 إصابة جديدة تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي في أفريقيا عموما، حيث تعد مالاوي بؤرة تفشي المرض.

AP