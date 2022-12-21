علاج محتمل ومتاح بسهولة لأحد أسوأ أعراض "كوفيد طويل الأمد"!

تخلّص 8 مرضى بـ"كوفيد طويل الأمد" من "ضبابية الدماغ" بعد تناول مجموعة من الأدوية التي ابتكرها باحثون في جامعة ييل.

ويتضمن السرد Guanfacine ومضادا للأكسدة يسمى N-acetylcysteine (NAC). وكلا الدواءين حاصلان على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ومتوفران على نطاق واسع للعلاج الآمن لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وإصابات الدماغ الرضحية (TBI) ومتلازمة توريت واضطراب ما بعد الصدمة.

وفي الوقت الحالي، تم اختبار guanfacine وNAC فقط على مجموعة صغيرة من المصابين لفترة طويلة، معظمهم من النساء، لكن العلامات الأولية واعدة للغاية. وهناك حاجة إلى مزيد من التجارب السريرية المكثفة باستخدام عناصر تحكم الدواء الوهمي للتأكد من أن مجموعة الأدوية تحسن بالفعل ضبابية الدماغ.

ومع ذلك، نظرا لشدة وانتشار فيروس كورونا لفترات طويلة، يعتقد الباحثون أن الأطباء يجب أن يفكروا في وصف دواء guanfacine للمرضى. وفي الولايات المتحدة، NAC متاح بدون وصفة طبية.

وتقول عالمة الأعصاب إيمي أرنستين: "إذا كان لدى المرضى طبيب يمكنه قراءة ورقتنا البحثية، فنحن نأمل أن يتمكنوا من الحصول على المساعدة الآن".

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وتقول هي وزملاؤها إن توليفة الأدوية يمكن أن تثبت أنها "مفيدة على الفور" لملايين المرضى اليائسين.

وفي الوقت الحالي، يصف الأطباء عادة guanfacine لأسباب "خارج التسمية"، عادة لاضطرابات أخرى في قشرة الفص الجبهي. ويُعتقد أن العقار غير المنبه يزيد النشاط في أجزاء الدماغ المعنية بمعالجة الترتيب الأعلى، وتحسين الانتباه، وتقليل فرط النشاط.

وتعد ضبابية الدماغ أحد أكثر الأعراض شيوعا لمرض "كوفيد طويل الأمد" والأمراض المماثلة مثل متلازمة التعب المزمن/التهاب الدماغ والنخاع العضلي (CFS / ME).

ويلقي "كوفيد طويل الامد" بظلاله الطويلة التي تتجاوز الشعور بالتعب العقلي. وغالبا ما تؤدي التأثيرات المعرفية المستمرة إلى تباطؤ التفكير أو فقدان الذاكرة أو ضعف التركيز أو الشعور بالارتباك الذي يمكن أن يثبت في النهاية أنه منهك.

وتحدث الكثير ممن يعانون من "كوفيد" أو CFS/ME لفترة طويلة، عن كيف أن مرضهم جعل من الصعب للغاية - أو حتى المستحيل - أن يعيشوا حياة صحية يومية، أو يحافظوا على العلاقات الشخصية، أو يستمروا في العمل.

ويقول طبيب الأعصاب أرمان فشاركي زاده: "هناك ندرة في العلاج لفترة طويلة من ضبابية دماغ، لذلك عندما ظللت أرى فوائد هذا العلاج على المرضى، شعرت بالحاجة الملحة لنشر هذه المعلومات".

وقرر فشاركي زاده أولا تجربة تركيبة الدواء بعد النظر في الآثار الالتهابية لـ SARS-CoV-2 على جسم الإنسان. وجاء أول مريض مصاب بفيروس "كوفيد" له في يونيو 2020 يشكو من ضبابية في الدماغ، ومع ذلك، كما هو الحال الآن، لم يكن هناك علاج معتمد للأعراض الشائعة.

لذلك فكر فشاركي زاده خارج الصندوق: ما رآه في مريضه كان مشابها بشكل غريب لما رآه في المرضى بعد ارتجاج في المخ.

ومن نواح كثيرة، يظهر مرض "كوفيد طويل الامد" مثل ضربة قوية على الرأس. باستثناء، في هذه الحالة، كان فيروس SARS-CoV-2 يسبب ضررا من الداخل.

ويعد NAC عاملا مضادا للالتهابات يتم وصفه غالبا لمرضى إصابات الدماغ الرضحية، لذلك قرر فشاركي زاده أن يصف هذا الدواء أولا. وسرعان ما بدأ المريض في الإبلاغ عن تحسن في الطاقة والذاكرة.

وأضاف فشاركي زاده guanfacine إلى المزيج، وهو دواء يقاوم الالتهاب في الدماغ ويبدو أنه يعمل بالتآزر مع NAC. واستمرت ضبابية الدماغ في التبدد.

ومنذ ذلك الحين، اختبر الباحثون في جامعة ييل مجموعة الأدوية هذه على عشرات المرضى الآخرين الذين يعانون من "كوفيد طويل الأمد". وأخذ المشاركون 600 ملليغرام من NAC يوميا و1 ملليغرام من guanfacine في وقت النوم. وبعد شهر، تمت زيادة جرعة guanfacine إلى 2 ملليغرام.

وأبلغ جميع المشاركين الثمانية الذين أنهوا التجربة عن فوائد كبيرة لذاكرتهم ومهاراتهم التنظيمية وقدرتهم على تنفيذ مهام متعددة.

واضطر مريضان إلى مغادرة التجربة بسبب انخفاض ضغط الدم و/أو الدوار.

وبينما لم يتلق أي مريض دواء وهميا، يقول الباحثون إن دراسة حالة واحدة أثبتت أنها "مفيدة بشكل خاص".

وأفادت ممرضة مصابة بفيروس كورونا لفترة طويلة، اضطرت إلى أخذ إجازة من العمل، بفوائد كبيرة على ذاكرتها العاملة، والأداء التنفيذي، وسرعة المعالجة المعرفية بعد تناول NAC وguanfacine كل يوم. لسوء الحظ، تسبب الدواء في حدوث نوبة من انخفاض ضغط الدم، لذلك كان لا بد من إيقافه للحظات.

وساء تركيز الممرضة وقوتها الدماغية فور توقف الأدوية.

وعندما قررت المريضة العودة إلى نظام الدواء مرة أخرى، تلاشت ضبابية دماغها. ومنذ عام الى الآن، يقول الباحثون إنها تحملت الدواء دون أي نوبات من انخفاض ضغط الدم.

ويأمل الفريق في جامعة ييل أن تؤدي دراسة الحالة الخاصة بهم إلى مزيد من الأبحاث السريرية.

نُشرت الدراسة في مجلة Neuroimmunology Reports.

المصدر: ساينس ألرت