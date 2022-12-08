 
مباشر

الصحة الأردنية: ازدياد الإصابات بالفيروس التنفسي المخلوي وهناك تدابير مناسبة

الصحة

الصحة الأردنية: ازدياد الإصابات بالفيروس التنفسي المخلوي وهناك تدابير مناسبة
Gettyimages.ru
العاصمة الأردنية عمّان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uc5l

أكدت وزارة الصحة الأردنية اتخاذها جميع التدابير اللازمة مع ازدياد أعداد الإصابات بفيروس التنفسي المخلوي، مشيرة إلى أنه يعتبر من الفيروسات الموسمية ولا يستدعي الهلع أو الخوف.

يشار إلى أن الفيروس المذكور قديم وينشط خلال فصلي الخريف والربيع ونتيجة لتقلب درجات الحرارة بين هذين الفصلين، ويصيب الأطفال غالبا بعدوى الجهاز التنفسي.

ولفتت الصحة الأردنية إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمستشفياتها من خلال زيادة أعداد الأسرّة وكوادرها الصحيّة وزيادة مخزون المستهلكات الطبية والأدوية للتعامل مع الإصابات بالفيروس وعلى مدار 24 ساعة.

وفي هذا الجانب، أوضحت أنه تم تجهيز مستشفى عمان الميداني لاستقبال مثل هذه الحالات في حال ارتفعت أعداد الإصابات.

كما تحدثت الصحّة عن أعراض الإصابة بالفيروس المخلوي، التي تظهر كأعراض الإنفلونزا الاعتيادية، مثل احتقان الحلق، والسعال الجاف، والتهاب القصيبات الهوائية، وارتفاع في درجات الحرارة في أغلب الحالات وقد تمتد الأعراض لتشمل ضيق النفس وصفير القصبات بنسب قليلة.

المصدر: عمون

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

البرتغال تكتسح سويسرا وتوجه إنذارا شديد اللهجة للمغرب (فيديو)