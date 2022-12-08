الصحة الأردنية: ازدياد الإصابات بالفيروس التنفسي المخلوي وهناك تدابير مناسبة

أكدت وزارة الصحة الأردنية اتخاذها جميع التدابير اللازمة مع ازدياد أعداد الإصابات بفيروس التنفسي المخلوي، مشيرة إلى أنه يعتبر من الفيروسات الموسمية ولا يستدعي الهلع أو الخوف.

يشار إلى أن الفيروس المذكور قديم وينشط خلال فصلي الخريف والربيع ونتيجة لتقلب درجات الحرارة بين هذين الفصلين، ويصيب الأطفال غالبا بعدوى الجهاز التنفسي.

ولفتت الصحة الأردنية إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمستشفياتها من خلال زيادة أعداد الأسرّة وكوادرها الصحيّة وزيادة مخزون المستهلكات الطبية والأدوية للتعامل مع الإصابات بالفيروس وعلى مدار 24 ساعة.

وفي هذا الجانب، أوضحت أنه تم تجهيز مستشفى عمان الميداني لاستقبال مثل هذه الحالات في حال ارتفعت أعداد الإصابات.

كما تحدثت الصحّة عن أعراض الإصابة بالفيروس المخلوي، التي تظهر كأعراض الإنفلونزا الاعتيادية، مثل احتقان الحلق، والسعال الجاف، والتهاب القصيبات الهوائية، وارتفاع في درجات الحرارة في أغلب الحالات وقد تمتد الأعراض لتشمل ضيق النفس وصفير القصبات بنسب قليلة.

المصدر: عمون