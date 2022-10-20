علاج الاكتئاب أدى إلى تغير بنية الدماغ

اكتشف علماء جامعة فرانكفورت الألمانية أن علاج الاكتئاب أدى إلى حدوث تغيرات في بنية الدماغ، بعكس التصورات الشائعة عن مرونة الدماغ.





وتشير EurekAlert، إلى الباحثين عرضوا نتائج هذه الدراسة إلى المؤتمر السنوي للكلية الأوروبية لعلم الأدوية العصبية والنفسية.

وقد درس الباحثون خلال الدراسة صور التصوير بالرنين المغناطيسي، لأدمغة 109 متطوعا يعانون من الاكتئاب. خضع جميعهم للعلاج النفسي والأدوية والعلاج بالصدمات الكهربائية.

وقد اهتم الباحثون بالتغيرات التي تحدث في أجزاء مختلفة من الدماغ وعدد الروابط بينها. وبعد ذلك قارن الباحثون النتائج مع مجموعة تتألف من 55 شخصا سليما.

واتضح للباحثين، أن جميع الخيارات المستخدمة في العلاج، تغير بنية الروابط في الدماغ عند الشفاء. وأن هذه التغيرات تحصل خلال فترة قصيرة - حوالي ستة أسابيع.

واستنادا إلى ذلك، استنتج الباحثون، أن دماغ الإنسان يتميز بمرونة عالية أكثر وضوحا مما كان يعتقد سابقا. وأن العلاج سمح بزيادة الروابط بين الخلايا العصبية في الدماغ. ولوحظ أن هذا التأثير كان أكثر وضوحا في المرضى الذين كانت نتائج علاجهم أفضل. لذلك يخطط الخبراء في المستقبل، دراسة الآلية المسؤولة عن هذه التغييرات، التي من شأنها تحسين فعالية علاج مرضى الاكتئاب.

المصدر: لينتا. رو