خبراء يحددون المواد الغذائية المفيدة لتعزيز المناعة

من أجل تعزيز مناعة الجسم وخاصة في فصل الخريف يجب تناول الفيتامينات والعناصر المعدنية ومواد نشطة بيولوجيا، الموجودة في المنتجات الموسمية.





ووفقا لخبراء التغذية، الثوم هو المنتج الأكثر فائدة. لأن المواد التي يحتويها، لها تأثير مضاد للاتهابات. كما أن البصل مفيد أيضا لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين С، لذلك ينصح الأطباء بتناول على الأقل نصف بصلة نيئة يوميا.

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ويوصي الخبراء أيضا بتناول اليقطين الذي يحتوي على نسبة عالية من بيتا كاروتين تعادل خمسة أضعاف الموجودة في الجزر. و يحتوي اليقطين ايضا على عنصر الحديد، لذلك هو مفيد بصورة خاصة لمن يعاني من فقر الدم.

ويجب تناول الطماطم أيضا لأن المغنيسيوم الموجود فيها يقوي عضلة القلب والأوعية الدموية، والكاليسيوم يقوي العظام، وأما اليود فيساعد على تركيب الهرمونات المنظمة لعمل الجسم بكامله.

ويضيف الخبراء، يعتبر الليمون من أكثر الفواكه فائدة للمناعة لأنه يحتوي على فيتامين С وفيتامين D، التي تقوي دفاعات الجسم، لذلك ينصحون بتناول 3-4 شرائح من الليمون يوميا في الخريف والشتاء.

المضدر: صحيفة "إزفيستيا"