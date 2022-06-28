الصحة العالمية: أكثر من 3 آلاف إصابة مؤكدة بجدري القردة

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيلها 3413 إصابة مؤكدة بفيروس جدري القردة في 50 دولة مختلفة منذ بداية عام 2022.

وتشير بيانات منظمة الصحة إلى تسجيل 1310 إصابات جديدة منذ صدور البيان السابق بهذا الصدد في 17 يونيو الجاري.

وتم تسجيل 86% من الإصابات في أوروبا، و11% في أمريكا و2% في إفريقيا، وأقل من 1% في كل من شرقي المتوسط ومنطقة المحيط الهادئ.

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وتحتل بريطانيا المركز الأول بين الدول التي تم تسجيل الإصابات فيها، حيث تم رصد 793 حالة. وسجلت 521 حالة في ألمانيا، و520 في إسبانيا و317 في البرتغال و277 في فرنسا و167 في هولندا، و142 في الولايات المتحدة.

ولا يزيد عدد المصابين الـ 100 حالة في باقي الدول والكيانات الـ 43.

وتم تسجيل حالة وفاة واحدة حتى الآن، وذلك في نيجيريا.

المصدر: تاس