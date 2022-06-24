دولة أوروبية أخرى تسجل أول إصابة بجدري القردة

أفاد التلفزيون الوطني في كرواتيا بتسجيل أول حالة إصابة بجدري القردة في البلاد.

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ونقل التلفزيون عن مستشفى "دكتور فران ميخايليفيتش" للأمراض المعدية الواقع في العاصمة زغرب: "يدور الحديث عن رجل زار إيطاليا وإسبانيا. إنه مصاب بنوع خفيف من جدري القردة ولم يدخل المستشفى وهو في عزلة منزلية.

وفي صربيا المجاورة تم تسجيل أول إصابة بجدري القردة في 17 يونيو الجاري لدى رجل عائد من ألمانيا. ويتلقى حاليا العلاج في بلغراد.

وفي سلوفينيا المجاورة تم تسجيل أول حالتين للإصابة بهذا المرض في مايو الماضي عند مواطنين عائدين من إسبانيا.

المصدر: نوفوستي