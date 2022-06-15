دراسة تحذر: كونك نباتية قد يزيد من خطر إصابة ثديك بالسرطان!

وجد أكاديميون أن النساء اللائي يتبعن نظاما غذائيا غير صحي نباتيا، كن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة تصل إلى الخمس، مقارنة بغيرهن ممن يتبعن نظاما صحيا.

وشمل ذلك تناول أشياء بانتظام مثل رقائق البطاطس والمشروبات الغازية والأرز الأبيض.

وواجهت النساء اللاتي التزمن بنظام غذائي نباتي صحي، غني بالفواكه الطازجة والخضروات والبقوليات والحبوب والزيوت النباتية، مخاطر أقل بنسبة 14%.

وقال الخبراء إن النتائج تثبت أن جميع النظم الغذائية النباتية ليست متساوية عندما يتعلق الأمر بفوائدها الصحية.

وتابع المشروع 65000 امرأة في فرنسا لمدة عقدين من الزمان، وطلب منهن إكمال استبيانين عن النظام الغذائي خلال فترة البحث.

ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من السكر أو الكربوهيدرات البسيطة إلى حدوث ارتفاع مفاجئ في نسبة السكر في الدم، والذي سبق أن ارتبط بالسرطان.

كما أن استهلاك الكثير من الأطعمة النباتية غير الصحية المدرجة هو سبب معروف للسمنة، والتي يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأنواع السرطان الأخرى.

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وقدم الباحثون في جامعة باريس ساكلاي النتائج على شكل ملخص في مؤتمر Nutrition 2022 Live Online. ولم يتم إصدار المنهجية الكاملة بعد.

وأعطوا استبيانات إلى 65574 امرأة بعد انقطاع الطمث، كن في الخمسينيات من العمر في المتوسط، وتتبعوا معدلات تشخيص السرطان لديهن.

وتم تصنيف الأنظمة الغذائية على أنها أنظمة غذائية نباتية "صحية" و"غير صحية"، أو أنظمة غذائية صحية أو غير صحية تعتمد على الحيوانات.

وقال سانام شاه، معد الدراسة: "الشيء المختلف في دراستنا هو أننا يمكن أن نفكك آثار جودة الأطعمة النباتية، والتي لم تكن محور الدراسات السابقة على الأنماط الغذائية الأخرى. ومن خلال تسجيل الأطعمة الصحية وغير الصحية والحيوانية، قمنا بتحليل شامل لتناول الطعام من خلال مراعاة "صحة" المجموعات الغذائية".

وعلى مدار 21 عاما، تم تشخيص إصابة 3968 بالمرض.

وقال شاه: "هذه النتائج تسلط الضوء على أن زيادة استهلاك الأطعمة النباتية الصحية وتقليل استهلاك الأطعمة النباتية والأطعمة الحيوانية الأقل صحة قد يساعدان في الوقاية من جميع أنواع سرطان الثدي".

وقال إن النظم الغذائية النباتية لا تعني بالضرورة أن تكون نباتيا بالضبط، ولكنها تعني تركيزا أكبر على تناول الأطعمة النباتية وغيرها من الأطعمة غير الحيوانية.

المصدر: ديلي ميل