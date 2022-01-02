توصيات من طبيبة لتحقيق متلازمة الإجازة والفائدة الصحية

قالت الطبيبة الروسية أوكسانا درابكينا، إن عطلة رأس السنة يمكن أن تصبح فترة جيدة لوضع روتين يومي، والتخلص من العادات السيئة والعناية بشكل عام بالصحة.

وأضافت الطبيبة، في حديث للصحفيين: "تعد عطلة رأس السنة الجديدة فرصة جيدة لتشذيب العادات اليومية وجعلها تتماشى مع معايير أسلوب الحياة الصحي. ولكن من ناحية أخرى، يقوم العديد من الناس، بمفاقمة مشاكلهم الصحية خلال العطلات دون أن يتعمدوا ذلك. ومن أجل الحفاظ على وضع صحي جيد خلال الإجازات، من الأفضل التخطيط لها مسبقا وتحديد كل ما يجب القيام به خلال ذلك، لأن 10 أيام هي هدية حقيقية يمكن استغلالها والاستفادة منها بمهارة. ومهمة الجميع الاعتناء بالذات. يجب ممارسة النشاط البدني والتقيد بالنظام الغذائي المتوازن وعدم التدخين. لا يجوز الإسراف في تناول الطعام والمشروبات. في الأول أو في اليوم الثاني من العام الجديد، يجب العودة إلى نظام النوم والاستيقاظ بشكل طبيعي، لأن ذلك يسمح بتحسين التغذية بشكل أسرع".

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ونصحت الطبيبة، كذلك بالتنزه في الهواء الطلق، وإذا كان من الصعب الخروج إلى الشارع، فيجب ممارسة التمارين السويدية بشكل منتظم.

وقالت: "إذا كنت تدخن، فإن العطلة هي فرصة رائعة للتخلي عن العادة السيئة".

المصدر: تاس