كشف طريقة لتشخيص السرطان أثناء تناول الطعام

أعلن الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، أنه عند ظهور طعم غير عادي في الفم قد يشير إلى وجود ورم في الدماغ.

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ويشير مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى أن تغير مستقبلات التذوق في الفم، قد يشير إلى وجود ورم في الدماغ. لذلك يجب عدم تجاهل ظهور طعم غريب في الفم مثل الطعم المر أو الحامض أو المعدني.

ويقول، "الكثيرون لا يعيرون أي اهتمام لظهور الطعم الغريب في الفم، مع أنه نادرا ما قد يكون مرتبطا بوجود ورم خبيث في الدماغ".

ويضيف، قد يكون انضغاط العصب سببا في ظهور الطعم الغريب في الفم.

ويقول موضحا، "ثلاثة أعصاب تنقل المعلومات من مستقبلات التذوق، فعند تغير الطعم في الفم، قد يكون أحد هذه الأعصاب مضغوطا في مكان ما".

ويشير مياسنيكوف، إلى أن سبب ظهور طعم غير اعتيادي في الفم، ربما يكون ناتجا عن تناول دواء ما، مثل المضادات الحيوية وأدوية تخفيض مستوى ضغط الدم.

المصدر: نوفوستي