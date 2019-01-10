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العثور على عشرات الصراصير في هاتف منزلي! (فيديو)

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العثور على عشرات الصراصير في هاتف منزلي! (فيديو)
imagebroker.com-© Jürgen Wiesler
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فوجئ أسترالي عندما عثر داخل هاتف منزله المعلق على الحائط عشرات الحشرات الضخمة.

وذكرت صحيفة ميرور أن الرجل الأسترالي أراد أن يعرف سبب تعطل جهاز الهاتف لديه، وقرر أن ينظر داخله لتنظيفه.

وعندما أزال الرجل غطاء جهاز الهاتف، وجد داخله عشرات الصراصير النافقة التي ملأته بالكامل من الداخل، لذلك قرر الأسترالي تصوير عملية تنظيف الهاتف بمفك البراغي، ونشر الفيديو على فيسبوك.

المصدر: ميرور

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