كرات نارية غامضة في سماء جنوب كاليفورنيا تحير السكان

أذهلت كرات نارية مشتعلة في سماء الليل السكان في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 2 أبريل، في كاليفورنيا.

ولم يكن ذلك وابلا من الشهب ولا كائنات فضائية، بل قطعة كبيرة من الخردة الفضائية سقطت على الأرض واحترقت.

وأدى سقوط الخردة الفضائية إلى خلق كرات نارية مشتعلة شهدها الناس في الجزء الجنوبي من الولاية، من منطقة ساكرامنتو وصولا إلى سان دييغو، بالقرب من الحدود المكسيكية، وفقا لجمعية النيزك الأمريكية (AMS).

The American Meteor Society is looking into multiple reports of a meteor sighting in the Central Valley. https://t.co/BCLNlJBv4Chttps://t.co/BCLNlJBv4C — ABC30 Fresno (@ABC30) April 2, 2024

وبينما كان أولئك الذين التقطوا المشهد على هواتفهم في حيرة مما كانوا يرونه، يعتقد عالم الفيزياء الفلكية ومتتبع الأقمار الصناعية جوناثان ماكدويل أن سبب ذلك هو الوحدة المدارية للمركبة الفضائية الصينية شنتشو 15.

Mysterious fireballs streak across southern California sky https://t.co/jdmeLKldTL — Metro (@MetroUK) April 3, 2024

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أطلقت المركبة ثلاثة رواد فضاء إلى محطة تيانغونغ الفضائية في نوفمبر 2022. وما تزال وحدة إعادة الدخول موجودة هناك، وستعيد رواد الفضاء إلى الوطن، لكن الوحدة المدارية مصممة لتعود في النهاية إلى الأرض وتحترق، وهو ما حدث بطريقة مذهلة.

ووفقا لجمعية النيزك الأمريكية (AMS)، تكهن آخرون أنه من الممكن أن يكون قطعة من صاروخ "سبيس إكس"، نظرا لأن الشركة أطلقت 22 قمرا صناعيا من نوع "ستارلينك" قبل ساعات قليلة.

ومع ذلك، فإن هذا الاحتمال ضعيف نظرا لأن المرحلة الأولى من الصاروخ تهبط بأمان بعد الإطلاق ويتم إعادة استخدامها، بينما تعود المرحلة الثانية إلى الدخول مرة أخرى بعد بضعة أسابيع.

وتفيد جمعية النيزك الأمريكية أنه حتى الآن، كان هناك 96 تقريرا للشهود، مع ستة مقاطع فيديو و14 صورة.

المصدر: مترو