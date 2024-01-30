الولايات المتحدة.. الحكم على سارق "أشهر حذاء في هوليوود" بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ

حكم على رجل أمريكي بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ يوم الاثنين، بعد اتهامه بسرقة "الحذاء الأحمر" الأكثر شهرة في هوليوود منذ ما يقرب من 20 عاما.

وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" أن "تيري مارتن، الذي أقر بذنبه في جريمة السرقة في أكتوبر الماضي، تلقى حكما بالسجن قضاه بالفعل".

وأضافت أن "تيري مارتن يبلغ من العمر 76 عاما، وسيظل تحت الإفراج المشروط بسبب حالته الصحية، حيث يتم إدخاله إلى المستشفى للرعاية، فيما لم يطلب الادعاء إصدار حكم بالسجن ضده، حيث مثل مارتن أمام المحكمة على كرسي متحرك مزود بالأوكسجين".

وحكم على تيري مارتن يوم الاثنين بالمدة التي قضاها والوضع تحت المراقبة لمدة عام بتهمة سرقة النعال من متحف جودي غارلاند في مينيسوتا في عام 2005.

ويقدر المدعون العامون في داكوتا الشمالية أن "قيمة الحذاء تبلغ حوالي 3.5 مليون دولار".

Terry Martin confessed to stealing a pair of ruby slippers that Judy Garland wore in “The Wizard of Oz” because he wanted to pull off “one last score." He was given no prison time at his sentencing hearing Monday. https://t.co/wXYsQCKPwr — Northern News Now (@NorthernNewsNow) January 29, 2024

واختفت الأحذية الشهيرة بشكل غامض في عام 2005 من متحف جودي غارلاند، وتم العثور عليها في عملية استعادة قادها فريق الجرائم الفنية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، لتعود إلى الظهور مرة أخرى في عام 2018.

AFP

وأوضح تيري مارتن أنه سرق زوج الأحذية معتقدا أنها كانت مرصعة بالياقوت الحقيقي، ولكنه تفاجأ عندما أخبره مشتر للبضائع أنها مصنوعة من الزجاج.

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يذكر أن الحذاء الأحمر الأكثر شهرة في هوليوود، ارتدته الممثلة جودي غارلاند في فيلم The Wizard of Oz أو"ساحر أوز".

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية