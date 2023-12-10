مصادرة عشرات الحيوانات الحية والنافقة من حديقة حيوان في فرجينيا الأمريكية (صور+فيديو)

صادرت السلطات الأمريكية أكثر من 100 حيوان حي ونافق، من حديقة حيوان على جانب طريق في غرب ولاية فرجينيا، بحسب ما بينته وثائق محكمة، وذلك في إطار ما تسميه سلطات الولاية تحقيقا جنائيا.

وأفادت صحيفة "رونوك تايمز" المحلية بأن مذكرة تفتيش تم تنفيذها يوم الأربعاء في حديقة حيوان "ناتشورال بريدج" بمقاطعة روكبريدج أظهرت أنه تمت مصادرة 89 حيوانا حيا، بينما تمت إزالة جيف 28 حيوانا نافقا.

We're still working to find out more information about the Natural Bridge Zoo investigation launched yesterday by the Virginia Attorney General's office.



Read the latest information here: https://t.co/b2tMzXEboipic.twitter.com/9f766liGqS — Jacob E. Hunziker (@JEdwardHunziker) December 7, 2023

ويجري مكتب المدعي العام جيسون مياريس التحقيق بمساعدة شرطة ولاية فرجينيا، وجاء في المذكرة أنها صدرت فيما يتعلق برعاية الحيوانات والقسوة تجاهها.

Multiple animals have been reportedly seized from the Natural Bridge Zoo in Virginia as the zoo is under investigation. https://t.co/7cC4wjlGqG — 29News - Charlottesville (@29NewsWVIR) December 9, 2023

من جهتها، قالت المتحدثة باسم مياريس، فيكتوريا لاسيفيتا، في رسالة بالبريد الإلكتروني، يوم الجمعة، إن ”وحدة قانون الحيوان التابعة للمدعي العام تقدم الدعم والملاحقة القضائية في قضايا القسوة على الحيوانات بناء على طلب من محامي الكومنولث المحلي أو وكالة إنفاذ القانون".

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وأضافت "نظرا لأن هذا تحقيق جنائي مستمر، فلا يمكننا التعليق بما هو أكثر". مؤكدة أن أحد الحيوانات النافقة التي تمت مصادرتها كان نمرا تعرض للقتل الرحيم بموافقة أصحابه لإنهاء معاناته.

وتشمل الحيوانات الحيّة التي تمت مصادرتها الليمور والببغاوات والثعابين واللاما، وفقا للمذكرة المقدمة يوم الجمعة إلى محكمة الدائرة بالمقاطعة.

هذا ولم ترد حديقة الحيوان على مكالمة هاتفية لطلب التعليق اليوم السبت، كما لم ترد بعد على رسالة بريد إلكتروني للتعليق أيضا. ويشار إلى أنه يتم إغلاق حديقة الحيوان أصلا في فصل الشتاء.

المصدر: أ ب