"من بيضتها إلى كتب التاريخ".. ولادة أنثى تمساح أبيض نادر للغاية في متنزه بفلوريدا (فيديو+ صورة)

شهدت حديقة زواحف بفلوريدا ولادة أنثى تمساح أبيض نادرة جدا، ذكرت محمية غاتورلاند أورلاندو أن طولها 49 سنتيمترا وخرجت من بيضتها إلى كتب التاريخ كأنثى من التماسيح النادرة جدا.

وقال مارك ماكهيو، الرئيس والمدير التنفيذي لمحمية غاتورلاند، في بيان "هذا أمر نادر الحدوث... إنه أمر استثنائي للغاية".

Pales in comparison: An extremely rare white leucistic alligator has been born at a Florida reptile park. Gatorland Orlando said that the 19.2-inch female is one of only seven known leucistic alligators, three of which are at the park. https://t.co/aj0mtLZOAi — AP Oddities (@AP_Oddities) December 8, 2023

وتطلب الحديقة مساعدة الجمهور في تسمية أنثى التمساح، التي تنحدر من عش للتماسيح البيضاء تم اكتشافها في مستنقعات لويزيانا عام 1987.

وأضاف ماكهيو أن المولودة الجديدة ذات العيون الزرقاء هي الأولى التي يتم تسجيلها على الإطلاق من بين تلك التماسيح الأصلية.

ومن بين التماسيح السبعة المتبقية من العش، يوجد 3 منها في غاتورلاند.

يشار إلى أن التماسيح البيضاء هي من أندر المتغيرات الجينية في التمساح الأمريكي. وهي تختلف عن التماسيح المهقاء ذات العيون الوردية التي تفتقد بالكامل للصبغة، وفقا لغاتورلاند.

وبذلك، سيتمكن زوار الحديقة من رؤية أنثى التمساح وشقيقها ذي اللون الطبيعي أوائل العام المقبل.

وقال ماكهيو "في الوقت الحالي، نواصل الحفاظ على سلامتهما حيث يمكننا مراقبة صحتهما ونموهما عن كثب".

المصدر: أ ب