قطط تصدر إشعاعات تثير الذعر في قرية بريطانية
Sputnik
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اشتكى سكان قرية سيسكال البريطانية من ظهور مجموعة من القطط المشردة، تصدر إشعاعات بالقرب من مجمع سيلافيلد النووي.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن سكان القرية اتهموا موظفي أكبر مجمع نووي في أوروبا، "سيلافيلد"، بإطعام مئات القطط الصغيرة المشردة منذ عقود.
ووفقا للصحيفة فقد تم العثور على مادة البلوتونيوم ومادة السيزيوم في براز هذه الحيوانات، مما يشكل تهديدا لسكان القرية.
وأشارت إلى أن مديري المجمع نفوا مسؤوليتهم عن هذه الحادثة.
المصدر: ديلي ميل