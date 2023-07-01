حيلة ساكنة ماكرة تستخدمها القراد الجائعة للهبوط على الإنسان والحيوانات

كشف بحث جديد أن القراد الجائعة لديها بعض الحيل الماكرة، حيث يمكنها المرور عبر الهواء باستخدام الكهرباء الساكنة للالتصاق بالناس والحيوانات الأليفة وغيرها.

ويلتقط البشر والحيوانات شحنات كهربائية ساكنة بشكل طبيعي مع مرور الأيام، حيث تكفي هذه الشحنات لمنح القراد دفعة لوجبتها الدموية اللاحقة، وفق ما كشفته دراسة نشرت يوم الجمعة في مجلة "كارنت بيولوجي".

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وحسب البحث، فقد فحص الباحثون أنواعا من القراد تدعى، قراد حبة الخروع، وهو شائع في أنحاء أوروبا.

ويعتبر مصاص الدماء هذا وأبناء عمومته، متسببين رئيسيين في نشر الأمراض بين الحيوانات والبشر.

وصرح مؤلف الدراسة، سام إنغلاند، عالم البيئة في متحف التاريخ الطبيعي ببرلين، بأن القراد كانت مقيدة بالمدى الذي يمكنها فيه التمدد على أصابع القدم الرشيقة، لكن توصل العلماء حاليا إلى أن الشحنات الكهربائية الساكنة بالأجسام، ربما تساعد في توسيع نطاق وصولها.

وأضاف أنه "يمكن حاليا أن ينتهي بها الأمر في الواقع إلى الالتصاق بالمضيفين الذين لا يتصلون بهم بشكل مباشر".

وأوضح ستيفن ريتش، عالم الحشرات بجامعة ماساتشوستس أمهيرست، أن القراد مفترسات كمائن، مشيرا إلى أنه لا يمكنها القفز أو الطيران على مضيفيها.

وأشار إلى أنه القراد يمكنه، عوضا عن ذلك، البقاء على فرع أو نصل عشب مع تمديد أرجلها، وهو سلوك يعرف باسم "الملاحقة"، حيث تنتظر مرور الأشخاص أو الحيوانات حتى تتمكن من الإمساك بهم والعض.

المصدر: أ ب