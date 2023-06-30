الولايات المتحدة.. أسود البحر تعض المصطافين على الشاطئ

هاجمت أسود البحر في ولاية كاليفورنيا المصطافين على الشاطي وعضت بعضهم، لأنها كانت تحت تأثير الطحالب السامة.





وتشير صحيفة لوس أنجلوس تايمز، إلى أن أثنين من المصطافين أصيبوا على شواطئ مقاطعة أورانج بالولاية، ووقعت خمسة حوادث أخرى في مقاطعتي سانتا باربرا وفينتورا، بينهم راكب أمواج وغواص ومصطافون على الشواطئ.

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تجدر الإشارة إلى أن اسود البحر يمكن أن تهاجم الناس إذا شعرت بالخوف أو عندما تواجه راكبي الأمواج. وكذلك عند ارتفاع تركيز حمض الدومويك الذي هو سم عصبي تنتجه طحالب Pseudo-nitzschia الذي اكتشف في المياه بالقرب من مقاطعتي سانتا باربارا وفينتورا قبل أن ينتشر جنوبا إلى لوس أنجلوس ومقاطعة أورانج.

وأن إزهار الطحالب هو الأكبر الذي لوحظ على الإطلاق في المنطقة. وأن أسود البحر والدلافين تتغذى على الأسماك التي تأكل هذه الطحالب. ويمكن أن تؤدي الطحالب السامة إلى تلف الدماغ والتشنجات وموت الحيوانات البحرية. لأن أسود البحر بصورة عامة ليست عدوانية، لكنها يمكن أن تتفاعل بالعض عند لمسها أو الاصطدام بها.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"