روسيا.. ضباط الجمارك يعثرون على 50 كيلوغراما من الكوكايين

أعلنت مصلحة الجمارك الفيدرالية أن ضباط الجمارك في ميناء بطرسبورغ الكبير عثروا في حاوية للموز على 50 كلغ من الكوكايين قيمتها 450 مليون روبل.



ووفقا لمصلحة الجمارك، وصلت هذه المادة المحظورة في دفعة من 10 حاويات للموز. وقد تمكن ضباط الجمارك من اكتشافها باستخدام المسح الذي كشف عن وجود مخابئ في حاوية، عثروا فيها على 50 علبة محتوية على مسحوق.

ويشير بيان مصلحة الجمارك إلى أنه "وفقا للوثائق كانت تنقل هذه الحمولة إلى أوزبيكستان بواسطة عدة سفن بحرية عبر الموانئ الإفريقية والأوروبية. وقد أكدت نتائج تحليل المسحوق المكتشف أنه كوكايين تبلغ قيمته في السوق السوداء 450 مليون روبل".

وبعد اكتشاف الكوكايين رفعت دعوى جنائية. وسوف تحدد هوية جميع المتورطين في تهريب المخدرات.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"