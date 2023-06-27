انتشار مقطع فيديو يوثق سمكة قرش تهاجم رياضيا خلال مسابقة ركوب الأمواج..فما حقيقته؟ (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه التقط حديثا، ويوثق هجوم سمكة قرش على رياضي خلال مسابقة لركوب الأمواج.

تمت الإشارة في مقطع الفيديو المأخوذ من تقرير صحفي، إلى أن بطلا عالميا في رياضة ركوب الأمواج قد نجا من سمكة مفترسة هاجمته خلال مباراة رياضية في جنوب إفريقيا، حيث ظهر الرياضي في الفيديو وهو جالس على لوحة ركوب الأمواج ثم تقترب منه السمكة ليحاول الفرار منها قبل أن تصل إليه فرق الإنقاذ.

وحصد الفيديو آلاف المشاهدات على "فيسبوك" و"إنستغرام"، حيث صدق كثيرون أنه حديث، فيما أشار مستخدمون في التعليقات أنه قديم.

وانتشر هذا المقطع عقب مصرع سائح روسي في هجوم لسمكة قرش قبالة سواحل مدينة الغردقة المصرية المطلّة على البحر الأحمر في 8 من يونيو الحالي.

في حين أكدت "فرانس برس" أن هذا الفيديو مضلل ويوثق حادثة وقعت قبل ثماني سنوات ولم تُسفر عن أي أذى، ولا يصور حادثة جديدة لهجوم قرش، حيث أن التقرير الأصلي يُظهر نجاة بطل العالم لركوب الأمواج ميك فانينغ من سمكة مفترسة هاجمته قبالة شواطئ جنوب إفريقيا أثناء مباراة رياضية جرت تحت عدسات النقل التلفزيوني المباشر، فيما خرج الرياضي سالما، وقال للصحفيين: "ركلت السمكة وكنت أصرخ، لم أر أسنانها، فقط رأيت زعانفها…ووجهت إليها ضربة في ظهرها".

المصدر: "فرانس برس"