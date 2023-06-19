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بالفيديو.. طفل تركي يداعب إمام مسجد أثناء تلاوته القرآن

متفرقات

بالفيديو.. طفل تركي يداعب إمام مسجد أثناء تلاوته القرآن
AFP
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفل وهو يلاعب إمام أحد المساجد في مدينة اسطنبول التركية.

ويظهر الطفل في الفيديو وهو يقف أمام إمام مسجد أثناء تلاوته القرآن، وينظر إليه ويحاول لمسه، بطريقة مضحكة وذلك في مسجد أورهان غازي، في منطقة مالتبة بإسطنبول. 

وقد أعاد المغردون نشر الفيديو الذي حصل على أكثر من 3 آلاف مشاهدة.

المصدر: yeni safak

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