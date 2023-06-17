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التحقيق في ظروف غامضة لغرق عميد شرطة في شواطىء أكادير

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التحقيق في ظروف غامضة لغرق عميد شرطة في شواطىء أكادير
Gettyimages.ru
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لقي ضابط في جهاز الشرطة المغربية مصرعه غرقا في ظروف وصفت بالغامضة في شاطئ "تيكرت" بضواحي تامري شمال مدينة أكادير.

واستنفر هذا الحادث المأساوي السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والدفاع المدنية بالمنطقة، حيث تمكنت بعد جهد كبير من انتشال جثته وفتح بحث قضائي لتحديد كافة أسباب الواقعة.

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وفي أعقاب مجموعة من التحريات الأمنية تمكّنت مصالح الدرك من العثور على سيارة تعود في ملكية الضحية بالقرب من مكان الحادثة بداخلها مفاتيح القيادة في انتظار استكمال مراحل البحث.

وبعد ذلك، تم نقل جثة الضحيّة إلى مكان حفظ الموتى بمستشفى "الحسن الثاني" بأكادير لإجراء تشريح طبّي لاكتشاف السبب الحقيقي للوفاة وما إذا كان هذا الحادث عرضي أو أنه بفعل فاعل.

المصدر: Rue20

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