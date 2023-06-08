الكويت.. ضربة لعصابات تسريب اختبارات الثانوية وتجميد 120 ألف دينار

قبل ساعات على اختبارات الثانوية العامة في الكويت، وجهت وزارة الداخلية ضربة استباقية إلى عصابات تسريب الأسئلة وقبضت على شبكة ثلاثية متخصصة في إدارة مجموعات الغش وبيع الأسئلة.

وجاء ضبط هذه الشبكة بعد رصد نشاط محموم من محترفي التربح من وراء "مجموعات الغش"، الّذين يعتبرون اختبارات الثانوية العامة موسماً لجمع المال من جيوب الباحثين عن النجاح الوهمي.

وأعلنت الداخلية الكويتية أن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، متمثلة في إدارة مكافحة جرائم المال، تمكنوا من تفكيك شبكة جديدة متهمة بتسريب امتحانات الثانوية العامة.

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وأكدت الداخلية تبيّن وجود مجموعتين، تقوم كل منهما بتسلُّم مبالغ مالية مقابل المشاركة في أعمال تسريب الاختبارات، وجرى ضبط هؤلاء المتهمين، واعترفوا بجرمهم.

وأبلغ مصدر أمني "القبس" أن المتهم الرئيسي في هذه القضية من فئة غير محدّدي الجنسية، وشريكه الأساسي سعودي، وثالثهما "بدون"، وتبين أنهم من محترفي تسريب الاختبارات.

وذكرت المصادر أنّ هذه القضية الجديدة جاءت بعد تجميد النيابة العامة أموالا في أرصدة المتهمين البنكية والمحالين حالياً أمام محكمة الجنايات في قضية "مجموعات الغش" التي ضبطتها وزارة الداخلية خلال اختبارات الثانوية العامة منذ أشهر، ومنها 120 ألف دينار لدى متورطين رئيسيين، كما تم تجميد مبالغ بحوزتهم بعد اكتمال التحقيقات.

المصدر: القبس الكويتية