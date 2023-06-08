بالفيديو.. كرة قابلة للنفخ تطير في الهواء وبداخلها طفل

تعرض طفل بريطاني لإصابة بليغة بعد أن طار في الهواء وهو داخل كرة قابلة للنفخ، فيما الحضور وقف يتفرج وهو في حالة ذعر.

وبحسب ما ورد، فإن الطفل الذي يبلغ من العمر 9 أعوام كان يستمتع بنشاط أقيم يوم الأحد الماضي في حديقة فيكتوريا بارك في مدينة ساوث بورت البريطانية، يتضمن أطفالا يركضون داخل كرة قابلة للنفخ.

وقد نتج الحادث عن هبوب رياح قوية غير معتادة دفعت الكرة بعيدا في المهرجان المزدحم الذي أقيم في الحديقة.

وقالت الشرطة إن إصابات الطفل خطيرة لكنها لا تهدد حياته، مبينة أن كرة أخرى في داخلها طفل، ارتفعت أيضا في الهواء إلا أن الطفل بداخلها لم يصب بأذى.

المصدر: daily record + daily mail