ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن أميرة ويلز، كيت ميدلتون، زارت مركز الأسرة ورعاية الأطفال في وندسور وظهرت على الملأ في سترة عادية لاتفوق قيمتها 59.99 جنيها إسترلينيا.

وأشارت الصحيفة إلى ميدلتون ظهرت في سترة بيضاء وزرقاء، تم شراؤها من متجر سوق زارا مقابل 59.99 جنيها إسترلينيا.

وجسب المصدر نفسه، فقد تبادلت كيت ميدلتون خلال الزيارة نصائح الأبوة والأمومة مع الأمهات ولعبت مع الأطفال، وشاركت في ورشة عمل لتدليك الصغار، كما التقت بالموظفين الذين يؤدون الخدمات.

ويهدف المركز الأسري إلى تقديم دعم هادف لتعزيز قدرة الأسرة على الصمود ومنع تصاعد المشكلات ويقدم الرعاية لمختلف أعمار المجتمع وخاصة الأطفال.

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المصدر: غازيتا.رو