مؤثر يموت بعد تحدي "بي كي" الخطير عبر البث على الهواء مباشرة (صورة)

عثر على المؤثر الصيني "سانكينغ" ميتا بعد ساعات قليلة على مشاركته في بث مباشر تضمن تحديا مع مؤثر آخر لتناول المشروب الروحي الصيني القوي جدا "بيجيو" الذي يحتوي تركيزا كحوليا عاليا.

وذكر ذلك موقع أخبار " Shangyou" الحكومي، ونقل عن أحد أصدقاء المؤثر، ويدعى تشاو، أن سانكينغ كان قد شارك في تحد عبر الإنترنت يُعرف باسم "بي كي" ضد مؤثر آخر في ساعة مبكرة من يوم 16 مايو الجاري.

وأضاف أن النتائج كانت تبث مباشرة على حسابه في شبكة "دوين" الصينية المشابهة لتطبيق "تيك توك".

مدونة المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي

يشار إلى أن تحديات "بي كي" تتضمن منافسات فردية يتبارى فيها المؤثرون مع بعضهم البعض للفوز بجوائز وهدايا من المشاهدين، وغالبا ما تتضمن عقوبات على الخاسر، وكانت هذه المرة على ما يبدو شرب "البيجيو".

وتابع الصديق: "لا أعرف الكمية التي شربها قبل أن أشاهده في البث المباشر. لكن في الجزء الأخير من الفيديو، رأيته ينهي 3 زجاجات قبل أن يهم في الزجاجة الرابعة".

وأضاف: "انتهى التحدي في حوالي الساعة الواحدة صباحا وبحلول الساعة الواحدة ظهرا، عندما عثرت عليه عائلته، كان قد مات".

المصدر: CNN