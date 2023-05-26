الكويت.. شاب يصدم حوالي 15 من سائقي الدراجات الهوائية (فيديو)
AFP
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صدم شاب ما يقرب من 15 دراجة هوائية على شارع الخليج في الكويت، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.
ونشرت صحيفة "المجلس" فيديو عبر حسابها على "تويتر"، ظهر فيه سائقو الدراجات الهوائية المصابين وهم ممددون على الأرض، فيما يحاول آخرون مساعدتهم.
وذكرت الصحيفة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الأميري، فيما لم يتم الكشف عن أي معلومات حول الشخص المسبب للحادث.
فيديو / شاب يصطدم بما بقارب 15 دراجة هوائية على شارع الخليج فجراً ليخلف عدد من المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى الأميري. pic.twitter.com/TkfIICln0I— المجلس (@Almajlliss) May 26, 2023
المصدر: RT