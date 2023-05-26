سوريا.. سقوط شجرة بلوط عملاقة عمرها 500 سنة (صور)

سقطت شجرة بلوط عملاقة كانت تشكل علامة فارقة على بيدر قرية بحوزي في ريف الصفصافة بمحافظة طرطوس في سوريا، والتي يبلغ عمرها 500 سنة.

وأكد عدد من أبناء القرية أن عمر هذه الشجرة يزيد على الخمسمئة عام وأنها كانت ملجأ لسكان القرية بمختلف أعمارهم بشكل عام وللقامات الاجتماعية وكبار السن بشكل خاص حيث كانوا يجتمعون ويلتقون تحتها ويمارسون طقوسهم الاجتماعية ومناسباتهم المختلفة.

وقالوا إن سقوطها (موتها) ترك حزنا كبيرا عند الجميع خاصة ممن له ذكريات جميلة تحت ظلها.

المصدر: RT