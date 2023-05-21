وصفت نظرته للفن بالدنيئة.. فنانة مصرية شهيرة تعتذر للشعب المصري: مصر وشعبها خط أحمر

أوضحت الفنانة سماح أنور حقيقة تصريحاتها الأخيرة حول كره الشعب للفنانين ونظرته الدنيئة لهم فهاجمها الجمهور، ونشرت مقطع فيديو عبر "إنستغرام" مع الفنان أشرف زكي لدعمها في تلك المشكلة.

وتحدث أشرف زكي خلال الفيديو: "برحب بحضراتكم.. الفيديو بسجله من داخل مسرح نقابة المهن التمثيلية وبتشرفني النهاردة الفنانة الكبيرة سماح أنور.. الفيديو ده معمول عشان أستاذة سماح أنور عايزة توضح بعض الأشياء التي وصلت للناس بطريقة غير مقصودة".

وقالت أنور:" بشكر حضرتك لوجودك جنبي في الموقف ده وسوء الفهم ده.. أولا شكرا لكل الناس اللي تفهمت موقفي ووقفت جنبي.. وبالنسبة للناس اللي فهموا موقفي غلط أحب أوضحلهم أنا ست مصرية طول عمري وأهلي مصريين، ومصر لها عليا كتير ومكنتش هبقى أي حاجة لولا مصر وشعب مصر".

وتابعت سماح أنور:" كان عندي مشكلة شخصية تخص والدي ووالدتي الراحلين وعملت فيديو كنت منفعلة جدا تجاه الناس اللي تسببوا بالمشكلة دي واتفسر الفيديو بشكل غلط.. أحب أقول جملة واحدة بس معتقدش إن فيه أي جملة تانية تنفع بعدها.. مصر وشعب مصر خط أحمر".

وكانت كشفت الفنانة سماح أنور عن وقائع مؤسفة يتعرض لها الفنانون الراحلون، حيث رفض بعض أصحاب العقارات وضع لافتة "عاش هنا" على المنازل القديمة للفنانين الراحلين، تحقيرا منهم لقيمة الفن المصري.

وأوضحت أن الممثلين عن وزارة الثقافة عندما ذهبوا لوضع اللوحة على منزل والدها السيناريست أنور عبد الله ووالدتها الفنانة سعاد حسين ومنزل الفنانة شادية رفض أصحاب العقارات ذلك، وهدّدوا بتحطيم اللافتات في حال وضعها.

المصدر: مصر تايمز