مسؤول مصري يفجر مفاجأة بشأن واقعة "طرد المحجبات" من أحد المطاعم (فيديو)

أكد عضو غرفة المطاعم والمنشآت بالاتحاد المصري للغرف التجارية، علي كامل منصور، أن واقعة طرد فتيات بسبب الحجاب من أحد المنشآت السياحية "ترويج للمنشأة ولم نتلق أي شكوى".

وجاءت تصريحات منصور في معرض تعليقه على الحادثة الشهيرة حول وجود حالة طرد لفتيات بسبب ارتدائهن الحجاب، وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد": "لم نتلق أي شكوى من هذا السياق"، مضيفا: "نرحب بجميع الأخوة العرب".

وشدّد مجددا: "لا يُمكن لصاحب أي منشأة أن يمنع أي شخص من دخول المكان، لأنه في حالة المخالفة أو تضرر أي مواطن سواء كان عربيا أو مصريا، سيتم غلق المنشأة فورا".

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واختتم قائلا: "الحجاب المصري أو الجلباب مرحب بهم في أي مكان.. والمخالفة تتضمن غلق المنشأة فورا".

المصدر: صدى البلد