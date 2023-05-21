اعتداء عنيف بسلاح أبيض على رجل شرطة في المغرب

فتح قسم الشرطة القضائية بمدينة وجدة المغربية بحثا قضائيا لتحديد ظروف وملابسات قيام شخص، كان في حالة غير طبيعية ويحمل جروحا، بمهاجمة عنصر شرطة بسلاح أبيض خلال أدائه واجبه.

وبدأ التحقيق في القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، منتصف نهار اليوم الأحد، حيث تشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه، الذي كان في حالة غير طبيعية ويحمل جروحا دامية، بتعريض رجل شرطة لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض أثناء قيامه بحراسة إحدى بوابات المقر القديم لولاية أمن وجدة، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف حاليا الأبحاث على تحديدها.

هذا وقد تم نقل الشرطي الضحية والمشتبه فيه إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تعكف الأبحاث حاليا على تحديد هوية المشتبه فيه الكاملة، وتقييم وضعه النفسي، وذلك في أفق إخضاعه للبحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

المصدر: هسبريس