نقطوه 2 مليون جنيه.. قبيلة سعودية تحتفل بزفاف مصري ولد وترعرع بينهم (صور + فيديو)

في موقف يعكس روح العروبة والتآخي بين أبناء المجتمع السعودي والمصري احتفلت قبيلة ‎"بلّحمر" في منطقة عسير، بزواج المقيم المصري عرفة بن محمد عرفة الذي ترعرع بين أبناء القبيلة.

وبذلك، احتفلت القرية بزفاف الشاب المصري المهندس تكريما لوالده الذي عاش بين أبناء قبيلة بلّحمر لمدة 40 عاما، وجاء الوقت لرد الجميل بإقامة حفل زفاف مهيب لنجله، وتم ذلك في ليلة تملؤها البهجة وروح العروبة والتآخي بين المجتمعين السعودي والمصري. بحسب ما ذكره أحد أبناء ووجهاء القبيلة في خالد اليوسف في حسابه على "تويتر".

في ليلة تملؤها البهجة والسرور

احتفل أخينا المهندس/ عرفه بن محمد من جمهورية مصر العربية بمناسبة زواجه وذلك بمشاركة عدد من قبائل بلّحمر.

وقد كانت مناسبة اجتماعية يغمرها الحب والترابط الاجتماعي بين المواطن والمقيم حسب ما يمليه علينا ديننا الإسلامي الحنيف وتوجيهات القيادة الرشيدة . pic.twitter.com/fb2EI1mVRM — KHALID AL_YOUSEF 🇸🇦 (@KH_Y99) May 13, 2023

واتّسمت هذه المناسبة الاجتماعية التي غمرها الحب والترابط الاجتماعي بين المواطن والمقيم حسب ما يمليه علينا ديننا الإسلامي الحنيف وتوجيهات القيادة الرشيدة في القبيلة، بحسب ما ذكره اليوسف.

هذا واشتعلت أجواء الزفاف بالألوان الشعبية للاحتفال في المملكة العربية السعودية مثل استعراضات العرضة والمدقال.

إلى ذلك، كرّمت القرية المهندس المصري الشاب الذي عاش حياته كلها مع والده بين أبناء قبيلة بلّحمر، بإهدائه نقطة زفاف قدرها "85 ألف ريال سعودي" أي ما يعادل مليوني جنيها مصريا.

المصدر: صدى البلد