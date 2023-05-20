العراق.. مقتل متسلقين اثنين وإصابة ثالث بانهيار في هضبة "توني بابا" بالسليمانية

تسبب انهيار جزئي بهضبة "توني بابا" في قضاء دربندخان التابع لمحافظة السليمانية العراقية، جراء أمطار غزيرة شهدتها المنطقة بمقتل متسلقين اثنين، وإصابة آخر.

وأفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية أن الانهيار الجزئي أصاب الهضبة يوم أمس السبت، وأن جزءا من "توني بابا" انهار على مجموعة سائحين كانوا يتواجدون في المكان.

بدوره، صرّح قائم مقام قضاء دربندخان، سليمان محمد بأن "الضحيتين يدعيان شبنك ابراهيم ذور 23 عاما، وهو من سكان قضاء دربندخان، وبينر من سكان قضاء شهرزور".

وإلى جانب الضحيتين، ذكر قائم مقام دربندخان أن هناك شخصاً آخر يدعى محمد ابراهيم ويبلغ 27 عاماً، أصيب في حادية الانهيار مساء اليوم.

هذا وتشهد مدن ومحافظات إقليم كردستان والعراق موجة أمطار غزيرة تصاحبها عواصف رعدية وصواعق، جراء منخفض جوي اجتاح البلاد يوم الجمعة الفائت، ويستمر لأيام.

المصدر: رووداو ديجيتال