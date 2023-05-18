فتاة سعودية تحصد ملايين المشاهدات بتغريدة عن والدها الميت

لم تكن الفتاة السعودية مها الرشيد تعرف أن رؤيتها لوالدها المتوفى في المنام وتغريدها بما رأته، كان إشارة لها بدنو الأجل والرحيل عن الدنيا.

وحظيت تدوينة "مها الرشيد" بتفاعل كبير بين رواد "تويتر"، وحصدت ما يقارب 6 ملايين مشاهدة.

وكان حساب "مها الرشيد" قد كتب في 8 مايو الجاري: "استيقظت قبل يومين والارتياح والسرور يملآن قلبي، لكني عجزت أن أعرف السبب، فصرفت عنه تفكيري".

حساب "مها الرشيد" على "تويتر"

وأضافت: "وما أن كبّرتُ للصلاة حتى تذكرتُ جزءاً جميلاً في منامي كدتُ أنساه وهو سبب ارتياحي، رأيت أبي - رحمه الله - سعيداً جداً يسلمني جائزة ويقول لي: إنهم يثنون عليك".

وعلق رواد "تويتر" عليها بالقول: "الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله تعالى مها بنت سليم الأحمد الرشيد أم سعد.. والصلاة عليها عصر الأربعاء ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ 2023/5/17 في جامع البابطين".

وعلق آخر قائلا: "في الثامن من هذا الشهر الميلادي، أي قبل بضعة أيام، رأت هذه المرأة، مها الرشيد، في المنام، أباها المُتوفَّى وهو يسلّمها جائزة، ويبشّرها قائلاً بسعادة بالغة: إنهم يُثنون عليك.. لعله يقصد في الملأ الأعلى.. ثم ماتت اليوم، وصلّى عليها الناس بعد صلاة العصر في جامع الجوهرة البابطين بالرياض. سلامٌ من الله عليها ورحمة، ويا ربّ حُسنَ الختام".

المصدر: صحيفة تواصل الإلكترونية