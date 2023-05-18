بيع أقدم كتاب مقدس مكتوب بالعبرية مقابل 38 مليون دولار (صور)

أعلنت دار سوذبيز للمزادات بيع نسخة الكتاب المقدس الأقدم والأكثر اكتمالا باللغة العبرية في العالم مقابل 38.1 مليون دولار.

وتم شراء Codex Sassoon، وهو مجلد مخطوطة بخط اليد ومجلد بالجلد يحتوي على كتاب مقدس عبري كامل تقريبا، من قبل السفير الأمريكي السابق في رومانيا ورئيس اللجنة اليهودية الأمريكية ألفريد موسى، الذي قدم النسخة إلى متحف يهودي في تل أبيب.

AFP

ويعتقد أن Codex Sassoon قد تم تصنيعه في وقت ما بين 880 و960، وحصل على هذا الاسم في عام 1929 عندما اشتراه ديفيد سولومون ساسون ابن رجل أعمال يهودي عراقي ملأ منزله في لندن بمجموعته من المخطوطات اليهودية.

AFP

وجاء سعر البيع دون السعر التقديري الذي توقعته دار سوذبيز للنسخة في فبراير عند 50 مليون دولار.

وقالت شارون ليبرمان مينتز، المتخصصة في اليهودية في دار سوثبيز، إن سعر 38 مليون دولار، والذي يتضمن رسوم دار المزاد، "يعكس القوة العميقة وتأثير وأهمية الكتاب المقدس العبري، وهو ركيزة لا غنى عنها للبشرية".

AFP

وعملية البيع هذه سجلت أحد أعلى الأسعار لبيع مخطوطة في مزاد.ف في عام 2021، بيعت نسخة نادرة من دستور الولايات المتحدة بمبلغ 43 مليون دولار، فيما تم بيع مجموعة المخطوطات العملية Codex Leicester لليوناردو دافنشي مقابل 31 مليون دولار في عام 1994، أو حوالي 60 مليون دولار حسب سعر اليوم.

المصدر: The Times