ثمانية أحكام بالسجن المؤبد لرجل دهس ثمانية أشخاص

قضت محكمة أمريكية في نيويورك بالسجن المؤبد ثماني مرات على رجل دهس ثمانية أشخاص .





ويذكر أن سيفولو سايبوف المولود في أوزبكستان دهس عام 2017 ثمانية أشخاص عندما قاد الشاحنة على مسار مخصص للدراجات في مانهاتن في نيويورك، ما أدى إلى دهس ثمانية من راكبي الدراجات وإصابة 12 آخرين بإصابات مختلفة ولم يتوقف إلا بعد اصطدامه بحافلة مدرسية.

واتهم سايبوف بقتل ثمانية أشخاص و 12 محاولة قتل ومساعدة منظمة داعش الإرهابية. وقد اعترف سايبوف للمحققين بأن مقاطع فيديو إرهابية كانت مصدر إلهام لارتكاب هجوم باستخدام الشاحنة.

ويذكر أن محكمة أمريكية حكمت، في وقت سابق، على أمريكي هاجم بسيارته حشد من الناس في موكب احتفالي بمناسبة عيد الميلاد بالسجن أكثر من 700 عام.

المصدر:Gazeta.Ru