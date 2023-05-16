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بالفيديو.. نيجيرية تسعى لتحطيم الرقم القياسي في الطهي المتواصل

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بالفيديو.. نيجيرية تسعى لتحطيم الرقم القياسي في الطهي المتواصل
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تسعى طاهية نيجيرية لتحقيق رقم قياسي عالمي جديد لأطول ساعات طهي بدون توقف لنحو 100 ساعة، متجاوزة الرقم القياسي الحالي البالغ حوالي 88 ساعة.

وبدأت هيلدا باتشي الطهي يوم الخميس الماضي في محاولة لكسر الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الطاهي الهندي لاتا توندون في موسوعة غينيس والبالغ 87 ساعة و45 دقيقة عام 2019.

وبحلول الساعة الثالثة مساء بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين، كانت باتشي قد طهت لأكثر من 97 ساعة في منطقة ليكي في لاغوس، المركز التجاري لنيجيريا، لتنال شهرة واسعة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

ولقيت باتشي تشجيعا كبيرا في مكان الطهي وعلى الإنترنت للوصول إلى 100 ساعة.

ولم يكن أحد من موسوعة غينيس للأرقام القياسية حاضرا في منطقة الطهي، لكن المنظمة نشرت تغريدة على "تويتر" بأنها كانت على علم بمحاولة الشيف تحطيم الرقم القياسي في الطهي.

وقالت المؤسسة: "نحتاج إلى مراجعة جميع الأدلة أولا قبل الإعلان رسميا عن الرقم القياسي الجديد".

وخلال محاولتها تحطيم الرقم القياسي، قالت الطاهية النيجيرية إنها تريد إظهار مدى عمل الشباب النيجيري الجاد والتصميم وأيضا كحملة للشابات الإفريقيات اللائي يواجهن التهميش في المجتمع، معربة عن أملها في أن يتعلم العالم المزيد عن المأكولات النيجيرية."

بعد أن تجاوزت الرقم القياسي الحالي في الطبخ، غرد الرئيس محمد بخاري قائلا إن يوم الاثنين كان يوما رائعا لنيجيريا.. دافع هيلدا وطموحها ومرونتها جلب اهتماما كبيرا ونظرة ثاقبة على تفرد الطعام النيجيري".

المصدر: abc news + RT

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