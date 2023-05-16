بالفيديو.. نيجيرية تسعى لتحطيم الرقم القياسي في الطهي المتواصل

تسعى طاهية نيجيرية لتحقيق رقم قياسي عالمي جديد لأطول ساعات طهي بدون توقف لنحو 100 ساعة، متجاوزة الرقم القياسي الحالي البالغ حوالي 88 ساعة.

وبدأت هيلدا باتشي الطهي يوم الخميس الماضي في محاولة لكسر الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الطاهي الهندي لاتا توندون في موسوعة غينيس والبالغ 87 ساعة و45 دقيقة عام 2019.

With more than 88 hours done, Hilda Baci has officially surpassed the current Guinness World Record for the longest cooking marathon by an individual. She'll keep cooking till 4 pm today to reach 96 hours.



You have done it, Hilda and we are proud of you!🎉🔥❤️ pic.twitter.com/ntRZyzzoML — Document Women (@DocumentWomen) May 15, 2023

وبحلول الساعة الثالثة مساء بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين، كانت باتشي قد طهت لأكثر من 97 ساعة في منطقة ليكي في لاغوس، المركز التجاري لنيجيريا، لتنال شهرة واسعة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

Officially a world record breaker!!!! She just beat the previous record. Now on her way to set hers! 🔥🔥🔥#Hildabacicookathonpic.twitter.com/sR27UEcPSU — Z O⚡️O (@Elozonam1) May 15, 2023

ولقيت باتشي تشجيعا كبيرا في مكان الطهي وعلى الإنترنت للوصول إلى 100 ساعة.

UPDATE: Governor of Lagos State, Mr @jidesanwoolu arrives at Amore Gardens, Lekki to support and celebrate Hilda Baci, a multitalented Nigerian chef and in her attempt to break the Guinness World Record for longest cook-a-thon.@hildabacicooks



#HildaCookathon#Hildabacicookspic.twitter.com/G8Rjwf59Yj — Jubril A. Gawat (@Mr_JAGs) May 14, 2023

ولم يكن أحد من موسوعة غينيس للأرقام القياسية حاضرا في منطقة الطهي، لكن المنظمة نشرت تغريدة على "تويتر" بأنها كانت على علم بمحاولة الشيف تحطيم الرقم القياسي في الطهي.

وقالت المؤسسة: "نحتاج إلى مراجعة جميع الأدلة أولا قبل الإعلان رسميا عن الرقم القياسي الجديد".

we're aware of this amazing record attempt, we need to review all the evidence first before officially confirming a record 💫 https://t.co/loGnAY8yKE — Guinness World Records (@GWR) May 15, 2023

وخلال محاولتها تحطيم الرقم القياسي، قالت الطاهية النيجيرية إنها تريد إظهار مدى عمل الشباب النيجيري الجاد والتصميم وأيضا كحملة للشابات الإفريقيات اللائي يواجهن التهميش في المجتمع، معربة عن أملها في أن يتعلم العالم المزيد عن المأكولات النيجيرية."

بعد أن تجاوزت الرقم القياسي الحالي في الطبخ، غرد الرئيس محمد بخاري قائلا إن يوم الاثنين كان يوما رائعا لنيجيريا.. دافع هيلدا وطموحها ومرونتها جلب اهتماما كبيرا ونظرة ثاقبة على تفرد الطعام النيجيري".

I share the immense joy of all Nigerians as Hilda Bassey Effiong (Hilda Baci) makes history by breaking the world record for longest cooking marathon. A great day for Nigeria. We're all very proud of what she has personally accomplished—and placing Nigeria in the global spotlight pic.twitter.com/X69PadrjxV — Muhammadu Buhari (@MBuhari) May 15, 2023

المصدر: abc news + RT