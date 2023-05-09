"بئر الوردانين".. فلاح تونسي يخرج عن صمته ويوجه رسالة للسلطات والفضوليين (فيديو)

بعد الضجة الإعلامية التي رافقت فيديو نشره فلاح تونسي حفر بئرا عميقة بالوردانين، خرج صاحب المقطع المصور عن صمته معبرا عن استيائه مما تم تداوله مستنكرا ما يفعله الفضوليون في أرضه.

أكد الفلاح التونسي الذي يدعى وليد عبد العزيز من الوردانين بولاية المنستير شمال شرق تونس، أن سبب حفره للبئر جاء نتيجة تضرر الأشجار من حالة الجفاف التي تمر بها البلاد منذ سنوات، خاصة بعد غرسه حوالي 4000 شجرة مثمرة.

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وصرح بأن إلى وضعيتها تحسنت نتيجة لحفر البئر مؤخرا، وتوفر موارد مائية طبيعية هامة، حسب تعبيره.

وأفاد بأنه تم أخذ عينات من الماء المستخرج بحضور مجموعة من عدول التنفيذ وتم إخضاعها للتحليل لدى مخابر معتمدة، موضحا أن النتائج أثبتت صلوحية الماء لأغراض فلاحية، خلافا لنسبة الملوحة 5.5 المعلن عنها من قبل السلطات الرسمية.

وعبر عن استعداده للكشف عن نتائج التحاليل التي قام بها على نفقته الخاصة للرأي العام.

واستنكر الفلاح تكرر دخول الفضوليين الغرباء للأرض مترجلين وباستعمال سياراتهم لالتقاط صور قرب منبع المياه، مما تسبب في إلحاق أضرار بالأشجار، وتكبد خسائر مادية فادحة، داعيا الجميع لاحترام ملكيته الخاصة وعدم دخول أرضه دون موافقته.

كما عبر أيضا عن استيائه من تصريحات بعض الصحفيين في بعض المنابر الإعلامية التلفزية والإذاعية، التي تضمنت مغالطات ومعلومات غير دقيقة، داعيا إياهم التثبت من صحة معلوماتهم قبل التصريح بها ومُاينة حقيقة الوضع على عين المكان".

وطلب الفلاح وليد عبد العزيز من السلطات المعنية وخاصة وزارة الفلاحة، التواصل معه في أقرب الآجال للنظر في خسائره المادية وطرق دعمه وكيفية استغلاله الأمثل للبئر رفقة جيرانه.

المصدر: "جوهرة أف أم"