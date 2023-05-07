طليق زوجة المطرب حسن شاكوش: منحتها حقوقها الشرعية وهناك قضايا مرفوعة ضدّي

كشف أحمد خليل، طليق ريم طارق زوجة المطرب حسن شاكوش، أنه بعد أن تزوّجها فوجئ بطلبها الطلاق، وبعد الطلاق منحها كامل حقوقها الشرعية، وقال: "وجدت أنها أقامت العديد من القضايا ضدي".

وأضاف خليل في تصريحات تلفزيونية على "صدى البلد"، أنه قبل واقعة الطلاق جاء أهل طليقته لمنزله وأخذوا جميع ممتلكاتهم، مبينا أن المشاكل بدأت مع أول شهر من الزواج، "وقصة زواجنا بدأت بالحب، نظرا لأنها كانت تسكن بجواري في حي فيصل".

وأردف خليل قائلا: "أنا مرفوع عليا قضايا بمنقولات وإيصالات بمؤخرات ودهب، وذلك بعدما منحتها كامل حقوقها الشرعية، لافتا إلى أن الزواج استمر بيننا سنة واحدة، وبعد 4 أشهر ظهرت المشاكل مع أهل ريم".

وفي سياق متصل، قال طارق السيد والد ريم زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش: "أنا وبنتي نتعرض لضغوط غير عادية وتهديدات تمس الأسرة والعرض والشرف"

المصدر: القاهرة 24