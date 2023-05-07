مصر.. أول عربية تقطع 900 كم في 8 أيام على دراجة هوائية من السويس إلى شلاتين (فيديو)

أصبحت الشابة المصرية نجوى إبراهيم، أول فتاة عربية تقطع 900 كم في 8 أيام على متن دراجة هوائية، حيث انطلقت من السويس ووصلت إلى شلاتين، في رحلة جابت فيها المحافظات المصرية.

وقالت نجوى إبراهيم في مداخلة على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC"، أن أكثر مكانين انبهرت بهما خلال الرحلة هما "مرسي علم" و"دهب", مبينة أنها قطعت مسافة 900 كيلومتر على مدار 8 أيام.

وعن تغلبها على صعوبات الطريق، كشفت عن تجهيزها لهذه الرحلة الطويلة قائلة:" كنت بعمل حسابي طول الطريق في أكلات ومياه كتيرة، وسكريات عشان أقدر أكمل الطريق الطويل".

وأضافت إبراهيم: "الناس المقربين مني أتصدموا أول ما عرفوا أني هسافر كل المسافة دي بالعجلة، وبعدها تقبلوا الموضوع، وأهلي أكتر ناس ساعدوني وشجعوني على أني أقوم بالرحلة، أما أصحابي فكانوا دايما بيدوني معلومات، ولا أنسى دور الكابتن خالد الذي كان على تواصل دائم معي حتى يشجعني ويشعرني بالأمان".

وفي سياق متصل، قالت إنها حصلت على أول دراجة من والدها عندما كانت في الصف الخامس ابتدائي، وأنه كان يشجعها دائما.

كما وجهت الشكر لرجال الجيش والشرطة الذين وفروا الحماية والأمان على كل الطرق مضيفة:" الناس اللي قابلتهم خلال الرحلة من السويس إلى شلاتين مصريين طيبين جدا".

المصدر: "مصر تايمز"