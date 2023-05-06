الإسكندرية.. الإعدام شنقا لقاتل 7 أفراد من عائلته

بعد الرجوع إلى رأي مفتي الجمهورية، قضت "جنايات الإسكندرية" منذ قليل بالسجن 3 سنوات عن تهمة تعاطي المواد المخدرة، والإعدام شنقا للمدان ياسر.ع، الذي قتل 7 أشخاص من أسرته.

وكان المدعو ياسر قد أقدم على قتل 3 من أبنائه وزوجته ووالديها وشقيقها، وانعقدت جلسة النطق بالحكم اليوم السبت.

وترجع أحداث القضية لهذا العام والمقيدة في قسم شرطة الرمل ثان، وهزّت الرأي العام، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، بلاغا بقيام شخص بقتل أسرته بالرصاص وهم زوجته ووالداها وشقيقها وأبناؤه الثلاثة.

وقررت جهات التحقيق حبس المتهم على ذمة التحقيقات، ثم إحالته إلى محكمة الجنايات، وشهدت أول جلسات المحاكمة، قيام المتهم بقول: "أنا لا أخشى الموت، وأسرتي كانت كل حياتي، وزوجتي كانت تعاني من السحر".

وحاول المتهم في البداية الإشارة إلى أن الجريمة كانت دفاعا عن النفس، حيث قال إن أسرة زوجته حاولت الهجوم عليه أثناء وجوده في منزلهم، فأطلق عليهم النار دون قصد منه.

إلا أن رواية الطفل وهو الناجي الوحيد في الجريمة، أكدت حقيقة ما جرى وصرّح بأن والده كشف عن نواياه المبيّتة لقتل والدة الطفل.

المصدر: القاهرة 24