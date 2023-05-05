نرويجية تسعى لتحطيم رقم الرجال القياسي في تسلق أعلى 14 قمة جبلية بالعالم

تسعى نرويجية، حائزة على لقب أسرع امرأة وتتسلق أعلى 14 جبلا في العالم إلى أن تصبح أسرع شخص يحقق هذا الإنجاز، من خلال تحطيم الرقم القياسي الذي سجله متسلق من الرجال عام 2019.

ونجحت كريستين هاريلا (37 عاما) في تسلق جبل تشو أويو وجبل شيشبانغما في الصين، ووصلت إلى كاتماندو، عاصمة نيبال الخميس، معلنة أنها ستبدأ تسلق الجبال في نيبال هذا الشهر.

وردت هاريلا على سؤال عما إذا كانت تسعى إلى تحقيق رقم قياسي جديد لتسلق أعلى القمم، قائلة "هذه هي الخطة".

وتأمل هاريلا في تسلق أعلى سبع قمم في نيبال، ومنها جبل إيفرست، خلال موسم التسلق الربيعي الحالي الذي ينتهي في أيار، ثم تسلق القمم الباقية في باكستان خلال الأشهر الأربعة القادمة.

وتابعت: "علينا أن نعقد اجتماعا وأن نناقش ما إذا كان بإمكاننا تنفيذ خطة تسلق جميع الجبال السبعة في نيبال في الربيع. علينا ان نتابع الطقس.. دعونا نرى كيف ستسير الأمور".

وأمام هاريلا نحو أربعة أسابيع لتسلق أعلى سبعة جبال في نيبال، ويقضي معظم المتسلقين موسم التسلق بأكمله لتسلق قمة واحدة فقط.

وقالت هاريلا: "الآن سأستريح لبضعة أيام وبعد ذلك سنرى ما إذا كنا سنتوجه إلى أنابورنا وداولاغيري، بناء على الطقس والظروف".

وبدأت هاريلا محاولة تسلق جميع القمم الأربع عشر في أبريل 2022 واستكملت تسلق 12 منها بحلول سبتمبر، ثم اضطرت للتوقف لأن السلطات الصينية لم تسمح لها بتسلق الجبال العام الماضي.

وكانت الصين وضعت قيودا على وصول المتسلقين الأجانب بسبب جائحة فيروس كورونا.

تمكنت هاريلا من الحصول على موافقة من الصين هذا العام، وتسلقت قمة شيشبانغما الأسبوع الماضي، وتشو أويو في وقت سابق من الأسبوع.

الرقم القياسي الحالي يحمله نيرمال بورجا، المواطن البريطاني المولود في نيبال، والذي وصل إلى أعلى 14 قمة في 189 يوما عام 2019، محطما الرقم القياسي السابق لأكثر من سبع سنوات الذي سجله متسلق كوري جنوبي.

وتم تحويل قصة تسلق بورجا في وقت لاحق إلى فيلم وثائقي شهير على نتفليكس، بعنوان “14 قمة: لا شيء متسحيل".

المصدر: أ ب