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نجل علاء مبارك ينشر صورة نادرة لجده في ذكرى ميلاده (صورة)

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نجل علاء مبارك ينشر صورة نادرة لجده في ذكرى ميلاده (صورة)
Gettyimages.ru
الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك
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نشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، صورة نادرة له برفقة جدّه، وعلامات السعادة تبدو على وجه الجد.

وغرّد الحفيد عبر "تويتر" مع إرفاق الصورة قائلا: "في ذكرى ميلاد جدي، أدعو الله أن يدخله الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب".

هذا وقد أحيا عمر علاء مبارك ذكرى ميلاد جده الذي يصادف يوم 4 مايو من كل عام، والذي توفي في 25 فبراير 2020.

وبتاريخ 25 فبراير 2020، أعلن في مصر وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر ناهز 92 عاماً، في غرفة العناية المركزية بمستشفى الجلاء العسكري بالعاصمة المصرية القاهرة.

المصدر: تويتر

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