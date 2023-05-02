"مفاجأة" خطيرة في حاوية قمامة تصدم مدير مدرسة بالولايات المتحدة (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ"مفاجأة غير متوقعة" تخرج من حاوية القمامة وتثير رعب مدير مدرسة.

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر جيمس مارش، مدير مدرسة "زيلا" الابتدائية في مقاطعة نيكولاس بولاية فيرجينيا الغربية، وهو يقوم بفتح حاوية قمامة، ليصاب هو وموظفة أخرى بالمدرسة بصدمة كبيرة عندما ظهر دب غارق في القمامة من الحاوية، وقفز باتجاهه.

وأوضح المدير أن الدب قد حاصر نفسه وعلق في حاوية القمامة بعد تناول وجبة خفيفة.

في حين قام كل من الدب المحرر والمدير الذي قام بتحريره عن طريق الصدفة بالركض في اتجاهين مختلفين، ولحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى.

A headteacher in West Virginia was given the fright of his life after unlocking an 'animal-proof' school bin - only to discover that a bear was already inside.



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المصدر: "سي إن إن"