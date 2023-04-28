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صرعة جديدة: بدلا من الكلاب والقطط.. الناس يتنزهون مع المكاوي في الشوارع! (فيديو)

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صرعة جديدة: بدلا من الكلاب والقطط.. الناس يتنزهون مع المكاوي في الشوارع! (فيديو)
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تداول العديد من مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت أناساً يمشون في الشوارع ويجرون خلفهم مكواة، الأمر الذي أثار تساؤلات لدى الكثيرين حول هذه الظاهرة.

وفي تعليق على هذا الموضوع قالت عالمة النفس الروسية، إينيسيا مويسينكو: "انتشر مؤخرا العديد من مقاطع الفيديو على الإنترنت تظهر أناسا يجرون خلفهم مكواة  ويسيرون في الشوارع، هذه الأمور تستخدم عادة في علم النفس، وهدفها تدريب الشخص على التعامل مع المجتمع المحيط، وزيادة ثقته بنفسه، وتساعده على الاسترخاء وعدم الاكثرات للآراء المحيطة".

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وأشارت العالمة إلى أن المارة في الشوارع والذين يشاهدون أناسا يجرون مكواة على سبيل المثال تكون لديهم ردود أفعال مختلفة، فبعضهم يتضايق من الأمر والبعض الآخر يستغرب، والبعض الثالث يظهر مشاعر إيجابية تجاه هؤلاء الناس ويرغب بمشاركتهم هذه التجربة.

المصدر: نوفوستي

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